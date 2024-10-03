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Okula gidememenin eksikliğini eğitime verdiği destekle gideriyor

Aksaray'da, çocukluğunda hayvanlara baksın diye okula gönderilmeyen 74 yaşındaki hayırsever iş insanı Ali Ermiş, yaptıracağı okulla eğitime katkı vermenin sevincini yaşıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ekim 2024 12:20, Son Güncelleme : 03 Ekim 2024 13:28
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Hediye ile İsmail Ermiş çiftinin dördüncü çocuğu Ali Ermiş, 1950'de Eskil ilçesi Tosun köyünde dünyaya geldi. Çok istemesine rağmen ailesi tarafından hayvanlara baksın diye okula gönderilmeyen ve kendi imkanlarıyla okuma yazma öğrenen Ermiş, 9 çocuğunun da iyi bir eğitim alması için büyük çaba gösterdi.

Çocuklarından 2'si üniversite mezunu olan Ermiş, bir süre önce okul yaptırma düşüncesiyle Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu'nu ziyaret etti.

Görüşmelerin ardından depreme dayanıksız olduğu için tahliye ve yıkım kararı alınan Eskil İlkokulu'nun yerine Ali Ermiş'in 2 katlı 8 derslikli okul binası inşa etmesi için protokol imzalandı.

Binanın temelini atan ve kısa sürede tamamlanması için gayret gösteren, boş zamanlarında inşaatı ziyaret eden Ermiş, AA muhabirine, imkanı olmadığı için okula gidemediğini söyledi.

Okul sevgisini hep içinde taşıdığını anlatan Ermiş, okul yaptırma fikrinin küçüklüğünden bu yana hayali olduğunu dile getirdi.

Ermiş, yapımı süren okulun yöreye mirası olacağını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"İnsan öldükten sonra da yaşamak istiyorsa, böyle hayırlı işler yapması gerekiyor. İnsanın memleketine hizmet etmesi kadar güzel bir duygu olamaz. Yapacağımız okulun Türkiye'ye örnek olmasını istiyorum. Akrabam olan okul müdürü Fatih Ermiş, ilçemizde Eskil İlkokulu öğrencilerinin bir okul binasına ihtiyacı olduğunu anlattı. İçimdeki okul sevgisinden dolayı bu okulu yaptırmayı çok istedim. Okulu yapmak için tüm imkanlarımı seferber edeceğim. Bu imkanı sunduğu için Rabb'ime şükürler olsun. Eskilimize güzel bir okul olacak."

Eskil İlkokulu Müdürü Fatih Ermiş de yapılan deprem analizi sonrası okullarına tahliye ve yıkım kararı verildiğini belirterek, "Öğrencilerimizi eğitiminin devam edeceği bir okula taşıdık. Durumu Ali Ermiş amcamıza anlattık. Hayırsever amcamız bu duruma kayıtsız kalmadı. Tüm imkanlarını seferber ederek güzel bir okulun inşaatına başladı." dedi.

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