Eylül ayının zam şampiyonu açıklandı
Eylül ayının zam şampiyonu açıklandı
Yılbaşından bu yana 2 bin 107 terörist etkisiz hale getirildi
Yılbaşından bu yana 2 bin 107 terörist etkisiz hale getirildi
Mehmet Şimşek: Haziranda başlayan dezenflasyon süreci devam ediyor
Mehmet Şimşek: Haziranda başlayan dezenflasyon süreci devam ediyor
Teknofest'teki gösteri uçuşları neden yapıldı? MSB'den açıklama
Teknofest'teki gösteri uçuşları neden yapıldı? MSB'den açıklama
Duruşmada başörtülü hakimi reddeden avukata hapis talebi
Duruşmada başörtülü hakimi reddeden avukata hapis talebi
'Geçici mühlet', 1200'e yaklaştı
'Geçici mühlet', 1200'e yaklaştı
KYK ek yurt başvuruları başladı
KYK ek yurt başvuruları başladı
'Ek zam ve refah payı olmadan memurun rahata ermesi mümkün değil'
'Ek zam ve refah payı olmadan memurun rahata ermesi mümkün değil'
Bakan Şimşek: Enflasyon baz etkisi ötesinde düşecek
Bakan Şimşek: Enflasyon baz etkisi ötesinde düşecek
Kira artış oranı belli oldu
Kira artış oranı belli oldu
'Enflasyon yükünün hafiflemesi emeğin değerinin güçlenmesiyle mümkündür'
'Enflasyon yükünün hafiflemesi emeğin değerinin güçlenmesiyle mümkündür'
EPDK, petrol piyasası lisans yönetmeliğinde değişikliğe gitti
EPDK, petrol piyasası lisans yönetmeliğinde değişikliğe gitti
Cem Garipoğlu'nun mezarı bugün açılacak
Cem Garipoğlu'nun mezarı bugün açılacak
Serhat Akın, silahlı saldırıdan sonra ilk kez konuştu
Serhat Akın, silahlı saldırıdan sonra ilk kez konuştu
MGK bugün toplanacak: Masada çok sayıda başlık var
MGK bugün toplanacak: Masada çok sayıda başlık var
Yeni nesil üniversiteye sıcak bakmıyor
Yeni nesil üniversiteye sıcak bakmıyor
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazetede yayımlandı
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazetede yayımlandı
Bakan Şimşek: Yeni vergi paketi olmayacak
Bakan Şimşek: Yeni vergi paketi olmayacak
Eylül ayı enflasyon verileri yarın açıklanacak
Eylül ayı enflasyon verileri yarın açıklanacak
TBMM'de 'Narin Güran' cinayetinin araştırılması hakkındaki önerge reddedildi
TBMM'de 'Narin Güran' cinayetinin araştırılması hakkındaki önerge reddedildi
Merkez Bankası 93. yıl dönümünü kutluyor
Merkez Bankası 93. yıl dönümünü kutluyor
Erdoğan'ın İsrail uyarısı: CHP, Meclis'te kapalı oturum talep etti
Erdoğan'ın İsrail uyarısı: CHP, Meclis'te kapalı oturum talep etti
Kira artışına karşı yeni formül
Kira artışına karşı yeni formül
Üst kadrolardaki eğitimcilere uzman ve başöğretmenlik hakkı tanınması talebi
Üst kadrolardaki eğitimcilere uzman ve başöğretmenlik hakkı tanınması talebi
Sinan Ateş cinayeti davasında karar açıklandı
Sinan Ateş cinayeti davasında karar açıklandı
Üniversitelerin spor bilimleri için özel yetenek sınavı tercihleri başladı
Üniversitelerin spor bilimleri için özel yetenek sınavı tercihleri başladı
Bakan Şimşek'ten 'iş yapmaya ve diyaloğa açığız' mesajı
Bakan Şimşek'ten 'iş yapmaya ve diyaloğa açığız' mesajı
La Nina dönemine giriliyor: Kış ayları için uyarı geldi
La Nina dönemine giriliyor: Kış ayları için uyarı geldi
HSK'dan Yargıtay'a 8 yeni üye
HSK'dan Yargıtay'a 8 yeni üye
'2025 yılı sonunda iki KAAN'ımız havalanmış olacak'
'2025 yılı sonunda iki KAAN'ımız havalanmış olacak'
Ana sayfaHaberler Terör

Yılbaşından bu yana 2 bin 107 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele operasyonlarında son bir haftada 58, yılbaşından bu yana ise Irak ve Suriye'de toplam 2 bin 107 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Ekim 2024 12:59, Son Güncelleme : 03 Ekim 2024 13:00
Yazdır
Yılbaşından bu yana 2 bin 107 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından haftalık bilgilendirme toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yapıldı.

"Kaynağında, sürekli ve kapsamlı" olarak Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonlarıyla son bir haftada 58, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar Irak'ta 1087, Suriye'de 1020 olmak üzere toplam 2 bin 107 terörist etkisiz hale getirildi.

79 binden fazla şüpheli hududu geçemeden engellendi

Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 463 şüpheli yakalandı, 930 şüpheli ise hududu geçemeden engellendi. Yakalanan şüphelilerden 12'sinin terör örgütü mensubu olduğu öğrenildi.

Böylelikle, 01 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 11 bin 339'a yükseldi. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 79 bin 635 oldu.

Eğitim-tatbikat faaliyetleri / uluslararası görevler

Türk Silahlı Kuvvetleri, yürüttüğü tüm operasyonları ve görevleri ile eş zamanlı olarak eğitim ve tatbikat faaliyetleri de aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, Portekiz'de Repmus, İtalya'da Dynamic Mastermind, Gürcistan'da Sonsuzluk ve İzmir Körfezi ve Karadeniz Ereğli yaklaşma sularında Nusret-2024 tatbikatları başarıyla yapıldı.

Kocaeli'de Yıldırım Seferberlik, Romanya'da Sarmis, Birleşik Arap Emirliklerinde Falcon Strike,

Hava Savunma Birliklerimiz tarafından Hava Savunma Komuta Kontrol, Konya'da Milli Anadolu Ankası tatbikatları gerçekleştiriliyor.

Yunanistan'da NATO Elektronik Harp Denemeleri (NEMO), Fransa'da Cutaway, Pakistan'da Indus Shield, Aliağa'da Müşterek Hava Savunma tatbikatlarının yapılması planlanıyor.

Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş gücünü göstermek ve kuvvetler arası ateş desteğinin koordinasyonunu geliştirmek maksadıyla 8-11 Ekim tarihleri arasında Polatlı'da Ateş Serbest-2024 Faaliyeti gerçekleştirilecek.

Somali Federal Cumhuriyeti deniz yetki alanlarında araştırma faaliyeti gerçekleştirecek Oruç Reis gemisine; Deniz Kuvvetlerimize ait TCG Gediz, TCG Gökova ve TCG Ütğm. Arif Ekmekçi gemilerinden teşkil edilen Somali Deniz Görev Grubu tarafından refakat ve koruma sağlanacaktır.

Görev Grubu 5 Ekim'de İstanbul Boğazı'nda Sayın Cumhurbaşkanımızı selamlayarak Somali'ye seyrine başlayacaktır.

15 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında İspanya'da icra edilen "Taktik Liderlik Programı Eğitimi"ne 3 adet F-16 uçağı ile katılım sağlanıyor.

Savunma sanayii/ envantere giren yeni silah sistemleri

2 - 6 Ekim tarihleri arasında Adana'da düzenlenen TEKNOFEST Akdeniz'e Milli Savunma Bakanlığı standı, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları dahil çeşitli hava araçları ve askeri bandonun yanı sıra bakanlığa bağlı Makine Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi ve ASFAT ile katılım sağlanıyor.

Ayrıca, Milli Savunma Bakanlığına Sözleşmeli Bilişim Personeli Temini kapsamındaki başvuruların bugün sona ereceği duyuruldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber