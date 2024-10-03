Eylül ayının zam şampiyonu açıklandı

Tüketici fiyatları bazında eylülde aylık bazda en fazla fiyat artışı yüzde 50,4 ile diğer konaklama hizmetlerinde (öğrenci yurtları), en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 4,31 ile başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel aksesuarlarda görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon haber bültenindeki tablolarda değişikliğe gitti. Aylık bazda en yüksek artış, en fazla düşüş veya en az artış gösteren sınırlı sayıdaki seçilmiş temel başlıklar ve değişim oranlarına ilişkin 2 tablo yayından kaldırılırken, yerine Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması (COICOP) 5'li seviyede tüm temel başlıkları içeren yeni tablo kamuoyuyla paylaşıldı. Bu kapsamda listedeki ürünlerin aylık değişimlerinin yanı sıra yıllık değişim oranları da tabloda yer aldı.

Buna göre, geçen ay en fazla fiyat artışı yüzde 50,4 ile diğer konaklama hizmetlerinde (öğrenci yurtları) görüldü. Bu grubu yüzde 45,27 ile üniversite eğitimi, yüzde 34,25 ile yumurta izledi.

Eylülde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 23,86 ile çocuk bakım hizmetleri (kreşler), yüzde 18,65 ile taze balık, yüzde 12,74 ile otobüs ile şehir içi yolcu taşımacılığı yer aldı.

Geçen ay aylık bazda en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 4,31 ile başka yer sınıflandırılmış diğer kişisel aksesuarlarda gerçekleşti. Bunu, yüzde 3,93 ile mobil telefon, ekipman ve aksesuarları, yüzde 3,67 ile kahvaltılık tahıl ürünleri ve yüzde 3,36 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığı takip etti.