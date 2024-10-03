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Balıkçıların yüzünü palamut güldürdü

Orta ve Doğu Karadeniz'de 1 Eylül'den itibaren avlanmaya başlanan palamut, bolluğuyla balıkçıların yüzünü güldürdü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ekim 2024 13:21, Son Güncelleme : 03 Ekim 2024 13:22
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Balıkçıların yüzünü palamut güldürdü

Trabzon, Ordu ve Giresun'da av yasağının kalkmasının ardından "Vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar, ağlarıyla bol miktarda çektikleri palamutla bereketli bir ay geçirdi.

Deniz suyu sıcaklığının düşmeye başladığı ekim ayıyla daha çok avcılık bekleyen balıkçılar, bugünlerde hamsi için de geri sayıma başladı.

Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, 1 Eylül'de başlayan sezonun ilk ayında ağırlıklı palamut avcılığı yapıldığını söyledi.

Palamut avcılığının aynı yoğunlukta devam ettiğine dikkati çeken Mutlu, fiyat olarak da tüketicilerin beklentisinin karşılandığını belirtti.

Mutlu, palamut avcılığında bir sıkıntı olmadığına işaret ederek, "Havalarda belirli bir soğuma gözleniyor. Şu anda tahmin ediyorum 24 derecelerin altına düşmeye başladı. İnşallah daha da erken soğursa hamside bir belirlilik olur diye düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

"2-3 gün içinde tekrar döneceğini bekliyoruz"

Trabzon Toptancı Balık Hali'nde komisyoncu Recep Denizer de yeni av sezonunun bir ayını geride bıraktıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Bir ayın değerlendirmesinde son 20 yılın en iyi balıkçılığı, palamut avı oluyor. Tahmin ediyoruz şu anda Gürcistan tarafına palamut geçti. Göçünü tamamlayıp 2-3 gün içinde tekrar döneceğini bekliyoruz. Şu anda teknelerimizin hepsi Hopa sınırında. Yine bol, çok daha fazla olacağını tahmin ediyoruz."

Deniz suyu sıcaklığının düşmeye başladığını dile getiren Denizer, "Deniz suyu sıcaklığının her geçen gün düşmesinden sonra dağınık olan palamut balığı toparlanacak ve daha bol olacak" dedi.

Denizer, "İnşallah hamsi sezonu da böyle geçer. Balıkçı camiası mutlu olur, memnun olur. Vatandaşlarımız da uygun, ucuz balık yer. Temennimiz bu" şeklinde konuştu.

"Şu ana kadar palamut çok iyi"

Trabzon'da 47 yıldır balıkçılık yapan Serdar Korkmaz da palamut avcılığının temmuz ayında bol olacağının ilk sinyallerden belli olduğunu aktardı.

İlk palamudun temmuzda görülmeye başladığını belirten Korkmaz, "Temmuz ayında görüldüğü zaman palamudun bol olacağı anlamına gelir. Şu ana kadar çok şükür Allah'a, palamut, balıkçılık çok iyi. Vatandaş genel olarak hep palamut yiyor. Biz de memnunuz, alan da memnun" ifadesini kullandı.

Korkmaz, fiyat olarak da vatandaşın beklentisinin karşılandığını kaydederek, "Şu anda palamut avı biraz daha sürecek, görüntü o yani. İnşallah devam eder" dedi.

Ordulu balıkçılar gelecek aylardan da umutlu

Ordulu balıkçılar da geride kalan bir ayın bereketli geçmesinin mutluluğunu yaşıyor.

Perşembe ilçesinde balıkçılık yapan Tarık Arslantürk, av sezonunun ilk ayının çok güzel geçtiğini söyledi.

Özellikle palamut avcılığının güzel olduğunu ifade eden Arslantürk, palamudun yanı sıra istavrit ve mezgitin de bol miktarda avlandığını belirtti.

Arslantürk, av sezonunun ikinci ve üçüncü ayından da umutlu olduklarını kaydetti.

Şu anda palamudun denizde daha büyüdüğüne değinen Arslantürk, "Orta büyüklükte palamut 80 lira, büyük palamutların tanesini ise 100 liradan satışa sunuyoruz" dedi.

Erdal Çamaş ise sezonun çok güzel başladığını belirterek, tezgahlarda neredeyse her gün balık satışı olduğunu söyledi.

Özellikle ilk 15 gün tezgahta en çok satışa sunulan balığın palamut olduğunu ifade eden Çamaş, bundan sonra da balık avının güzel geçmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Giresunlu balıkçının yüzü de palamuttan güldü

Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, bir ay içerisinde çok güzel bir av dönemi yaşandığını ifade etti.

Bir ay boyunca Karadeniz'in batısından doğusuna tüm bölgelerde iyi palamut avcılığı yapıldığını belirten Arslan, şu an ise avcılığın doğu bölgelerde yoğunlaştığını kaydetti.

Arslan, balığın doğuya göç etmesiyle bu yoğunluğun oluştuğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekim sonlarından itibaren batı bölgelere balığın hareket etmesini bekliyoruz. Çok yoğun bir avcılık var, tüm tekneler palamut avlıyor, ne kadarı batıya göç eder bilemiyoruz. Kasım sonları hatta aralık ayında bile avcılık devam edebilir ancak balık göçünü başka ülkelerin kıyılarından yaparsa avcılık kısa sürer ama ülkemiz kıyılarında olursa avcılığın devam etmesini bekliyoruz."

Arslan, hamsi için değerlendirme yapmanın erken olduğunun altını çizerek, "Şu an Karadeniz'de hamsi olmuş olsaydı zaten tekneler hamsiyi avlardı. Karadeniz hamsisini yakın zamanda göremeyeceğiz, ekim sonlarında belki görebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

Hamdi Arslan, şu anda tezgahlarda 1 kilogram palamudun ortalama 100 liradan satıldığını söyledi.

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