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TBMM Başkanı Kurtulmuş: Meclis'te kapalı oturum yapılabilir

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Nil'den Fırat'a bu paranoyak siyonist ideolojinin temel hedeflerinden birisi de Türkiye. Dolayısıyla Türkiye olarak, bizim Türk milletinin fevkalade uyanık olması ve buna karşı tedbirleri alması da bizim birliğimiz ve bekamız bakımından zorunludur. Bu çerçevede demokrasinin kalesi olan TBMM'de, bu konuyla ilgili toplantı yapılabilir" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 03 Ekim 2024 16:17, Son Güncelleme : 03 Ekim 2024 16:18
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TBMM Başkanı Kurtulmuş: Meclis'te kapalı oturum yapılabilir

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gaşhi ile Meclis'teki makamında bir araya geldi. Kurtulmuş, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında stratejik, tarihi ve kültürel iş birliği olduğunu belirterek, "Sayın Meclis Başkanı, seçildikten sonra ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye yapmaktadır. Bu da Türkiye'ye verdiği değeri göstermesi bakımından fevkalade değerlidir. Ve ümit ediyorum, önümüzdeki dönemde bu ilişkilerimizi de artırarak sürdüreceğiz. Türkiye ile Makedonya, tarihi olarak, kültürel benzerlikleri ve iş birlikleri olan iki ülkedir. Türkiye'de çok sayıda Makedonya kökenli vatandaşımız vardır. Benzer şekilde Kuzey Makedonya'da fevkalade önemli bir Türk nüfusu vardır. Nüfus sıralamasında, etnik köken itibarıyla Makedonya Türkleri, 3'üncü sıradadır. Burada Makedonya asıllı vatandaşlarımız, orada da Türk asıllı Kuzey Makedonyalı vatandaşların varlığı aslında iki ülke arasındaki var olan kuvvetli iş birliğini artıracak en önemli gerekçelerden birisidir, sağlam bir köprüdür" ifadelerini kulandı.

'ÇOK KUTUPLU BİR DÜNYA DÜZENİ KURULMAKTADIR'

Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında küresel ve bölgesel konularda ortak görüşlerin de olduğunu kaydeden Kurtulmuş, "Her şeyden evvel, önümüzdeki dönem, dünya siyasetinde yeni bir dönemin başlayacağını görüyoruz. Her alanda ve maalesef dünyanın birçok bölgesinde çatışmaların sürmekte olduğunu görüyoruz. Özellikle ABD'nin, Afganistan'dan çekilmesiyle birlikte başlayan süreç, dünyada yeni bir dönemin de kapılarını açmıştır. Bu sürecin çok sayıda özellikleri vardır; ama en belirgin özelliği çok kutuplu bir dünya düzeninin kurulmakta oluşudur. Bu dünyanın birçok yerinde, yeni güç dengelerinin, denklemlerin ve merkezlerini ortaya çıkarmaktadır. Hiç şüphesiz bu çerçevede, özellikle Türkiye'nin çevresindeki bölgelerin neredeyse tamamında önemli gerilimlerin yaşanmakta olduğu, maalesef güneyimizde çatışmaların ve birtakım saldırıların olduğunu görüyoruz. Türkiye olarak, çok kültürlü, etnik yapıların ve çok dilli bir yapıya sahip olan Balkan milletleri arasında dayanışmanın ve iş birliğinin artırılması, Balkanlarda, istikrarın ve uzlaşının temin edilmesi, Balkan ülkelerinin geneli ile ilişkileri sürdürmeliyiz. Özellikle bu saydığım özelliklere sahip önemli bir ülke olan Kuzey Makedonya'nın yanında, ümit ediyorum ki, bu çok kültürlü yapısının korunarak Balkanlarda bir istikrar örneği olması mümkün olsun" diye konuştu.

'TÜRK MİLLETİ UYANIK OLMALIDIR'

Kurtulmuş, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırıların kural tanımadığını ve Netanyahu ile çetesinin Arz-ı Mevud planları doğrultusunda hareket ettiğini kaydetti. Kurtulmuş, "Bu çerçevede bütün insanlığın, İsrail'in saldırganlığını durdurabilmek için elinden geleni ortaya koyması gerekiyor. Sadece bölgesel bir sorun ya da bir halkın sorunu olmasından çok daha ötedir. Nil'den Fırat'a bu paranoyak siyonist ideolojinin temel hedeflerinden birisi de Türkiye. Dolayısıyla Türkiye olarak, bizim başından beri, yıllardır uyardığımız ve özellikle Gazze saldırılarından sonra çok net şekilde uyarılarımızı artırdığımız şekliyle; Türk milletinin fevkalade uyanık olması ve buna karşı tedbirleri alması da bizim birliğimiz ve bekamız bakımından zorunludur. Bu çerçevede demokrasinin kalesi olan TBMM'de, bu konuyla ilgili toplantı yapılabilir. Meclis'te grubu bulunan partilerle bu konuyu müzakere ederiz ve burada eğer uygun görülürse, uygun bir zamanlamayla, partilerimizin de katılımıyla Meclis'te ilgili bakan arkadaşlarımız gelirler. Burada, İsrail'in bölgedeki yayılmacı saldırgan politikalarını ve Türkiye'nin buna karşı geliştirebileceği tedbirler konusunda kapalı oturumda; ümit ediyorum bu görüşme yapılır. Bu sadece bir görüşme yapmak için değil, gerekli tedbirlerin alınabilmesi, milletvekilleri ve partilerin bu konudaki hassasiyetlerini daha da artırmaları için önemli olur kanaatindeyim" dedi.

Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gaşhi ise, Türkiye ile ilişkilerin tarihi ve köklü bir geçmişe dayandığını ve önümüzdeki dönemde ikili ilişkilerin daha da geliştirilebileceğini ifade etti.

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