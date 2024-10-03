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Tekirdağ'daki fabrika yangını 9 saat sonra kontrol altındı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde deri üretimi yapan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ekim 2024 23:47, Son Güncelleme : 03 Ekim 2024 23:50
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Tekirdağ'daki fabrika yangını 9 saat sonra kontrol altındı

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde deri üreten fabrikanın çalışanları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yangın ihbarında bulundu.

Yangına müdahale için bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Fabrika, araç ve yaya girişine kapatıldı, vatandaşlar tedbir amacıyla bölgeden uzaklaştırıldı.

Yangına, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ne bağlı yaklaşık 20 itfaiye aracı, İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait 2 TOMA ve 2 AFAD ekibi müdahale etti.

Yangında dumandan etkilenen 2 işçi ile yüksekten düşerek hafif yaralanan bir itfaiye eri, sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, yangında fabrikanın çatısında mahsur kalan bir güvercini itfaiye ekipleri kurtardı. Kuşa su veren ekipler daha sonra kuşu fabrikanın dışına bıraktı.

Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Kapaklı Kaymakamı Mustafa Gürdal, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay ve Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler de bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle 9 saatte kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

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