TCMB Başkanı Karahan: Rezerv biriktirmeye devam edeceğiz
TCMB Başkanı Karahan: Rezerv biriktirmeye devam edeceğiz
MGK sonrası açıklama: Türkiye, Lübnan halkının yanındadır
MGK sonrası açıklama: Türkiye, Lübnan halkının yanındadır
TOGG Yönetim Kurulu Başkanlığına Fuat Tosyalı seçildi
TOGG Yönetim Kurulu Başkanlığına Fuat Tosyalı seçildi
Genel Kurul'da ÖMK'nın görüşmelerine başlandı
Genel Kurul'da ÖMK'nın görüşmelerine başlandı
MEB paylaştı: 1 milyon 168 bin 896 öğretmen görev yapıyor
MEB paylaştı: 1 milyon 168 bin 896 öğretmen görev yapıyor
Merkez Bankası rezervlerinde yeni zirve
Merkez Bankası rezervlerinde yeni zirve
Bakan Uraloğlu: Havayolunda 12 yeni iç hat seferi başlayacak
Bakan Uraloğlu: Havayolunda 12 yeni iç hat seferi başlayacak
İstanbul Boğazı'nda iki yük gemisi çarpıştı
İstanbul Boğazı'nda iki yük gemisi çarpıştı
İstanbul'daki okullarda 5 bin 500 ek temizlik personeli göreve başladı
İstanbul'daki okullarda 5 bin 500 ek temizlik personeli göreve başladı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Meclis'te kapalı oturum yapılabilir
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Meclis'te kapalı oturum yapılabilir
TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon açıklaması
TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile görüşüyor
Eylül ayının zam şampiyonu açıklandı
Eylül ayının zam şampiyonu açıklandı
Yılbaşından bu yana 2 bin 107 terörist etkisiz hale getirildi
Yılbaşından bu yana 2 bin 107 terörist etkisiz hale getirildi
Mehmet Şimşek: Haziranda başlayan dezenflasyon süreci devam ediyor
Mehmet Şimşek: Haziranda başlayan dezenflasyon süreci devam ediyor
Teknofest'teki gösteri uçuşları neden yapıldı? MSB'den açıklama
Teknofest'teki gösteri uçuşları neden yapıldı? MSB'den açıklama
Duruşmada başörtülü hakimi reddeden avukata hapis talebi
Duruşmada başörtülü hakimi reddeden avukata hapis talebi
'Geçici mühlet', 1200'e yaklaştı
'Geçici mühlet', 1200'e yaklaştı
KYK ek yurt başvuruları başladı
KYK ek yurt başvuruları başladı
Kira artış oranı belli oldu
Kira artış oranı belli oldu
Serhat Akın, silahlı saldırıdan sonra ilk kez konuştu
Serhat Akın, silahlı saldırıdan sonra ilk kez konuştu
Yeni nesil üniversiteye sıcak bakmıyor
Yeni nesil üniversiteye sıcak bakmıyor
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazetede yayımlandı
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazetede yayımlandı
Bakan Şimşek: Yeni vergi paketi olmayacak
Bakan Şimşek: Yeni vergi paketi olmayacak
Eylül ayı enflasyon verileri yarın açıklanacak
Eylül ayı enflasyon verileri yarın açıklanacak
TBMM'de 'Narin Güran' cinayetinin araştırılması hakkındaki önerge reddedildi
TBMM'de 'Narin Güran' cinayetinin araştırılması hakkındaki önerge reddedildi
Merkez Bankası 93. yıl dönümünü kutluyor
Merkez Bankası 93. yıl dönümünü kutluyor
Erdoğan'ın İsrail uyarısı: CHP, Meclis'te kapalı oturum talep etti
Erdoğan'ın İsrail uyarısı: CHP, Meclis'te kapalı oturum talep etti
Kira artışına karşı yeni formül
Kira artışına karşı yeni formül
Üst kadrolardaki eğitimcilere uzman ve başöğretmenlik hakkı tanınması talebi
Üst kadrolardaki eğitimcilere uzman ve başöğretmenlik hakkı tanınması talebi
Ana sayfaHaberler Siyasi

MGK sonrası açıklama: Türkiye, Lübnan halkının yanındadır

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Yaklaşık 3,5 saat süren toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in çatışmaları Orta Doğu'ya yayma hedefli saldırılarının engellenmesi hususunda, mesuliyet mevkiindeki aktörlere harekete geçme çağrısında bulunulmuştur" denildi. Öte yandan İsrail'in insanlık dışı saldırıları karşısında karşısında, Türkiye'nin Lübnan halkının yanında olduğu belirtildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ekim 2024 20:50, Son Güncelleme : 03 Ekim 2024 20:55
Yazdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan MGK toplantısının ardından bildiri yayımlandı.

Bildiride, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere ülkenin milli birlik ve beraberlik ile bekasına yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla gerçekleştirilen operasyonlar ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında kurula bilgi sunulduğu belirtildi.

Suriye topraklarında yuvalanan terör örgütlerinin etkisiz kılınmasına yönelik faaliyetlerin aralıksız şekilde sürdürüleceği ve milli güvenliğe halel getirebilecek herhangi bir plana veya oldubitti girişimine müsaade edilmeyeceği vurgulanan bildiride, ülkedeki ihtilafın, bölge ile Suriye halkının menfaati ve beklentileri istikametinde çözüme kavuşturulmasına yönelik gayretlerin artırılacağı ifade edildi.

Komşu Irak ile başta PKK/KCK-PYD/YPG olmak üzere ülkeler için müşterek tehdit oluşturan terör örgütleriyle mücadelede işbirliğini ilerletme konusundaki kararlılığın teyit edildiği belirtilen bildiride, kardeş Irak halkının güvenliğine, huzuruna ve refahına atfedilen önemin altı çizildi.

- Lübnan'a destek

Filistin halkının bir yıldır tüm dünyanın gözleri önünde maruz kaldığı soykırımın durdurulması ve Filistin'de kalıcı ateşkes ve barışın gecikmeksizin sağlanması yönündeki Türkiye'nin kararlı çabalarının yanı sıra uluslararası gayretlerin de artırılarak sürdürülmesi gerektiği ifadesine yer verilen bildiride, şunlar kaydedildi:

"İsrail'in çatışmaları Orta Doğu'ya yayma hedefiyle Filistin topraklarının ötesine yönlendirdiği saldırıların engellenmesi hususunda, başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere mesuliyet mevkisinde bulunan aktörlere bir an evvel harekete geçme çağrısında bulunulmuştur. İsrail'in insanlık dışı saldırıları karşısında, Türkiye'nin milleti ve devleti ile kardeş Lübnan halkının ve hükümetinin yanında olacağı teyit edilmiştir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ni istenmeyen kişi ilan ederek ülkeye girişini yasaklaması, İsrail'in hukuk tanımazlığının son örneği olarak kınanmıştır."

Bildiride, Türkiye'nin, Akdeniz ve Ege Denizi'nde kalıcı istikrar ve huzurun tesisi marifetiyle işbirliği zeminleri geliştirilmesine yönelik samimi yaklaşım ve gayretlerinin suistimaline izin vermeyeceği kaydedilerek, aklıselimle hareket edilmesinin en doğru tercih olduğu vurgulandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber