Kitap desenli okul duvarı okumaya teşvik ediyor

Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin 3 maddesi kabul edildi
Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin 3 maddesi kabul edildi
TCMB Başkanı Karahan: Rezerv biriktirmeye devam edeceğiz
TCMB Başkanı Karahan: Rezerv biriktirmeye devam edeceğiz
MGK sonrası açıklama: Türkiye, Lübnan halkının yanındadır
MGK sonrası açıklama: Türkiye, Lübnan halkının yanındadır
TOGG Yönetim Kurulu Başkanlığına Fuat Tosyalı seçildi
TOGG Yönetim Kurulu Başkanlığına Fuat Tosyalı seçildi
MEB paylaştı: 1 milyon 168 bin 896 öğretmen görev yapıyor
MEB paylaştı: 1 milyon 168 bin 896 öğretmen görev yapıyor
Merkez Bankası rezervlerinde yeni zirve
Merkez Bankası rezervlerinde yeni zirve
Bakan Uraloğlu: Havayolunda 12 yeni iç hat seferi başlayacak
Bakan Uraloğlu: Havayolunda 12 yeni iç hat seferi başlayacak
İstanbul Boğazı'nda iki yük gemisi çarpıştı
İstanbul Boğazı'nda iki yük gemisi çarpıştı
İstanbul'daki okullarda 5 bin 500 ek temizlik personeli göreve başladı
İstanbul'daki okullarda 5 bin 500 ek temizlik personeli göreve başladı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Meclis'te kapalı oturum yapılabilir
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Meclis'te kapalı oturum yapılabilir
TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon açıklaması
TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile görüşüyor
Eylül ayının zam şampiyonu açıklandı
Eylül ayının zam şampiyonu açıklandı
Yılbaşından bu yana 2 bin 107 terörist etkisiz hale getirildi
Yılbaşından bu yana 2 bin 107 terörist etkisiz hale getirildi
Mehmet Şimşek: Haziranda başlayan dezenflasyon süreci devam ediyor
Mehmet Şimşek: Haziranda başlayan dezenflasyon süreci devam ediyor
Teknofest'teki gösteri uçuşları neden yapıldı? MSB'den açıklama
Teknofest'teki gösteri uçuşları neden yapıldı? MSB'den açıklama
Duruşmada başörtülü hakimi reddeden avukata hapis talebi
Duruşmada başörtülü hakimi reddeden avukata hapis talebi
'Geçici mühlet', 1200'e yaklaştı
'Geçici mühlet', 1200'e yaklaştı
KYK ek yurt başvuruları başladı
KYK ek yurt başvuruları başladı
Kira artış oranı belli oldu
Kira artış oranı belli oldu
Serhat Akın, silahlı saldırıdan sonra ilk kez konuştu
Serhat Akın, silahlı saldırıdan sonra ilk kez konuştu
Yeni nesil üniversiteye sıcak bakmıyor
Yeni nesil üniversiteye sıcak bakmıyor
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazetede yayımlandı
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazetede yayımlandı
Bakan Şimşek: Yeni vergi paketi olmayacak
Bakan Şimşek: Yeni vergi paketi olmayacak
Eylül ayı enflasyon verileri yarın açıklanacak
Eylül ayı enflasyon verileri yarın açıklanacak
TBMM'de 'Narin Güran' cinayetinin araştırılması hakkındaki önerge reddedildi
TBMM'de 'Narin Güran' cinayetinin araştırılması hakkındaki önerge reddedildi
Merkez Bankası 93. yıl dönümünü kutluyor
Merkez Bankası 93. yıl dönümünü kutluyor
Erdoğan'ın İsrail uyarısı: CHP, Meclis'te kapalı oturum talep etti
Erdoğan'ın İsrail uyarısı: CHP, Meclis'te kapalı oturum talep etti
Kira artışına karşı yeni formül
Kira artışına karşı yeni formül
Üst kadrolardaki eğitimcilere uzman ve başöğretmenlik hakkı tanınması talebi
Üst kadrolardaki eğitimcilere uzman ve başöğretmenlik hakkı tanınması talebi
Ana sayfaHaberler Eğitim

Kitap desenli okul duvarı okumaya teşvik ediyor

Ordu'daki bir ilkokulun bahçesinde bulunan istinat duvarlarındaki kitaplık dekoru, öğrencileri kitap okumaya teşvik ediyor. Kütüphane dekoru önünde kitap okuma etkinlikleri de düzenleniyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Ekim 2024 21:26, Son Güncelleme : 03 Ekim 2024 21:55
Yazdır

Altınordu ilçesindeki Haki Yener İlkokulu'nun istinat duvarının öğrenciler tarafından görünen tarafı, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile 2021 yılında beton zeminden kurtarılarak, kütüphaneyi andıran kitaplık dekoru ile renklendirildi. Öğrencilerin çok beğendiği dekor, görsel olarak farkındalık oluşturduğu gibi öğrencilerin kitap okuma sevgisinin artmasını da sağlıyor. Okul yönetimi tarafından sınıflar için belirlenen saatlerde öğrenciler, bu dekorun önünde kitap okuyarak, eğlenceli vakit geçiriyor.

"Dekor önünde kitap okuma etkinlikleri düzenleniyor"

Haki Yener İlkokulu Müdürü Gürsel Çelebi, öğrencilerin geçtiğimiz yıllarda okul bahçelerinin düzenlenmesine yönelik bir video hazırlayıp, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'den destek istediklerini ve bu çağrının cevapsız kalmadığını söyledi. 2021 yılında okul bahçesinin asfaltlandığını ve duvarın kitap görselleri ile kapatıldığını aktaran Çelebi, "Ben buraya atandığım zaman ilk geldiğimde en fazla bu görseller ilgimi çekti. Bu görseller gerçekten insanın kitaplarla ilgili duygu, düşünce ve ilgisini çekiyor. Öğrencilerimiz de sürekli olarak öğretmenleri gözetiminde burada kitaplarını okuyorlar, kitap okuma etkinlikleri yapılıyor" dedi.

"Müfredatı destekleme konusunda bize önemli ışık tutuyor"

Kitaplık dekorunun Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlatmış olduğu Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne uygun öğrenci yetiştirmede kendilerine yardımcı olduğunu ifade eden Çelebi, "Erdemli insanı yetiştirme konusunda okumanın ne kadar önemli olduğunu biz sürekli olarak vurguluyoruz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin üç tane önemli hedefi vardır; aklıselim, kalbi selim ve zevki selim insan yetiştirmektir. Bunun bileşenlerinden de erdemli insan olmaktadır. Bu hedefe ulaşmak için okumak gerçekten çok önemli. Biz de sınavların kalktığı ve temel eğitimin ilkokul bölümünde daha çok öğrencilerimizi okumaya dönük aktiviteler ile meşgul etmeye çalışıyoruz. Ailelerimizi de bu yönde bilgilendirmeye çalışıyoruz. Onun için bu görseller müfredatı destekleme konusunda da bize önemli ışık tutuyor" diye konuştu.

"Bizleri kitap okumaya teşvik ediyor"

Kitap dekorlu alanda kitap okumaktan son derece mutlu olduklarını, açık havada böyle bir etkinliği gerçekleştirmenin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden öğrenciler, herkesin kitap okuması gerektiğini, kitaplık dekoru ile kitaplara olan ilgilerinin çok daha fazla arttığını söylediler.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber