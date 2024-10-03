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Galatasaray, RFS karşısında üstünlüğünü koruyamadı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında 2-0 öne geçtiği maçta deplasmanda Letonya temsilcisi RFS ile 2-2 berabere kaldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ekim 2024 22:05, Son Güncelleme : 03 Ekim 2024 22:05
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Galatasaray, RFS karşısında üstünlüğünü koruyamadı

Daugava Stadı'nda yapılan maça iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, 12. dakikada Dries Mertens, 38. dakikada ise Yunus Akgün'ün ayağından gelen gollerle 2-0 üstünlük kurdu. Galatasaray, 40. dakikada Janis Ikaunieks'in golüne engel olamayınca devre arasına 2-1 önde girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına ev sahibi takım daha iyi başladı. Aradığı golü 55. dakikada Lasha Odisharia ile bulan RFS, skoru 2-2'ye getirdi. Geri kalan bölümde etkisiz bir futbol ortaya koyan Galatasaray, öne geçecek fırsatları yakalayamadı. Mücadele beraberlikle sona erdi.

Bu sonuçla Galatasaray ikinci hafta sonunda 4 puana yükselirken RFS ilk puanını aldı.

- Son 2 maçta üstünlüğü koruyamadı

Galatasaray, son 2 maçında öne geçmesine rağmen puan kaybı yaşadı.

Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa karşısında 3-0 öne geçen sarı-kırmızılı ekip, üstünlüğünü koruyamayarak sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Bu müsabakadan 5 gün sonra RFS deplasmanına çıkan Galatasaray, 2-0 öne geçtiği maçtan 2-2 beraberliğe gelmesini önleyemedi.

- Galatasaray savunmakta zorlanıyor

Galatasaray, bu sezon çıktığı 12 resmi maçın 11'inde gol yedi.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki 7 maçın 6'sında en az bir kez kalesinde gol gördü. Galatasaray, toplamda rakiplerinin 8 kez golü bulmasını önleyemedi.

Turkcel Süper Kupa, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki 5 karşılaşmanın tamamında gol yiyen Galatasaray, bu süreçte rakiplerinin 12 golünü engelleyemedi.

Sarı-kırmızılı ekip, 12. resmi karşılaşmada 20 gol yedi.

- Avrupa'da son 5 deplasman maçını kazanamadı

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında deplasmanda çıktığı son 5 müsabakayı kazanamadı.

Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk deplasman maçında Manchester United'ı 3-2 yenen Galatasaray, sonrasında dış sahada Bayern Münih'e 2-1, Kopenhag'a 1-0 mağlup oldu.

Grubunu üçüncü tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda devam eden Galatasaray, sahasında 3-2 yendiği Çekya temsilcisi Sparta Prag'a deplasmanda 4-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

Galatasaray, üst üste dördüncü dış saha yenilgisini ise bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off maçında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 3-2'lik skorla yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak RFS ile 2-2 berabere kalarak dış sahadaki galibiyet hasretini dindiremedi.

- Mertens, 4 gole ulaştı

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, bu sezon resmi maçlardaki 4. golünü attı.

Bu sezon Süper Lig'de 7 karşılaşmada 3 gol atan 37 yaşındaki yıldız oyuncu, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında ise ilk kez fileleri havalandırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 2, Turkcell Süper Kupa'da 1 müsabakada forma giyen Mertens, toplamda 12. resmi maçına çıktı.

- Yunus Akgün, gollerine devam ediyor

Galatasaray'ın altyapısından çıkan kanat oyuncusu Yunus Akgün, resmi maçlarda 3 gole ulaştı.

Sarı-kırmızılı takımda bu sezon ilk 11'in değişmezlerinden olan Yunus, 10. resmi maçına çıktı. Süper Lig'de 7 müsabakada 1 kez fileleri havalandıran 24 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde ise PAOK müsabakasının ardından RFS maçında da gol sevinci yaşadı.

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