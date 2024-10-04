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4 Ekim 2024'ten önemli gündem başlıkları

4 Ekim 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ekim 2024 00:02, Son Güncelleme : 04 Ekim 2024 00:05
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4 Ekim 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Akademik Yılı ve 2024-2025 Buhurizade Mustafa Itri Kültür Sanat Sezonu açılış programlarına iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/19.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, DEİK Afetlerde Dijital Teknolojileri Rehberi tanıtımı ile DEİK Dijital Ekonomi İstişare Toplantısı'na, Ümraniye İş Dünyası Buluşması'na ve STK Temsilcileri ile Kanaat Önderleri Buluşması'na katılacak.

(İstanbul/10.00/16.45/19.00)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çekmeköy Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katılacak, Ataşehir metro istasyonuna ziyarette bulunacak, Esenyurt'ta üye katılım törenine iştirak edecek.

(İstanbul/11.00/17.00/19.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emlak Konut Şantiye Alanı'nda basın açıklaması yapacak.

(Adıyaman/15.30)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanlığını, Çekmeköy Müftülüğünü, Çatalmeşe Huzurevini ve bölgedeki esnafı ziyaret edecek, muhtarlarla buluşacak, Trabzonlular Buluşması'na katılacak.

(İstanbul/12.30/14.30/15.00/16.00/16.30/17.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılı devlet hesapları bültenini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin reel efektif döviz kuru ile aylık fiyat gelişmeleri raporunu açıklayacak.

(Ankara/14.30/18.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Azerbaycan Adalet Bakanı Farid Ahmedov ile görüşecek, "Ceza İnfaz ve Denetimli Serbestlik Sistemleri Alanında Kapasitenin Güçlendirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı" imza törenine katılacak, ikili görüşmelerde bulunacak.

(Bakü)

2- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler ile İran'ın İsrail'e balistik füzelerle düzenlediği saldırının yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut/Tahran)

GÜNCEL

1- Milli Eğitim Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı işbirliğinde Uluslararası Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Sempozyumu düzenlenecek.

(Ankara/10.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rami Kütüphanesi'nde "Künhü'l Ahba" kitabının tanıtım toplantısına katılacak, Atatürk Kültür Merkezi'nde "Pablo Picasso - Resimden Seramiğe Bir Serüven" ile "Warhol'un Dünyası - Pop Art'ın İkonu" sergilerini gezecek ve basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/ 10.30/13.30/14.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Eylül 2025'te Rize-Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilecek Ultra Trail Mont-Blanc (UTMB) Dünya Serisi'nin tanıtım toplantısına katılacak.

(Rize/14.30)

2- Trendyol Süper Lig'in 8. haftası, Çaykur Rizespor-Antalyaspor maçıyla başlayacak.

(Rize/20.00)

3- Trendyol 1. Lig'in 8. haftası başlayacak; Erzurumspor FK-Boluspor ve Ahlatcı Çorum FK-Alagöz Holding Iğdır FK maçları yapılacak.

(Erzurum/Çorum/20.00)

4- THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında; Fenerbahçe Beko, Yunanistan'ın Olympiakos takımını ağırlayacak, Anadolu Efes ise İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımına konuk olacak.

(İstanbul/20.30/Bologna/22.00)

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Mersinspor maçıyla başlayacak.

(Denizli/19.00)

6- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 6. haftası, Beşiktaş-Mihalıççık Belediyespor maçıyla başlayacak.

(İstanbul/17.00)

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