Cihat Yaycı: İran'ın attığı füzelerde harp başlığı yoktu

Özel bir TV kanalında açıklamalarda bulunan Cihat Yaycı "İran, ben Nasrallah'ın öcünü alacağım dedi. Ben Gazzelilerin öcünü alacağım demedi, Nasrallah'ın öcünü alacağım dedi." dedi.

İran'ın güya Mossad'ın karargahını vurduğunu açıkladığını ancak sadece bir çukur açıldığına dikkat çeken Yaycı "İran balistik füze attım diyor, balistik füzelerin patlayıcı başlıkları olur. Büyük patlayıcı olması gerekir. Oraya düştüğü an bir kilometrelik alanı yerle yeksan etmesi lazım. Burda bir tane çukur açılmış. Füze düşüyor toprağa gömülüyor, bu balistik füze ama patlayıcı başlığı yok, bunlar sadece topraktan içeri gömülüyor." dedi.

Son saldırıda sadece bir kişinin öldüğüne dikkat çeken Cihad Yaycı "Nasıl oluyor da bir kişi ölüyor. Füze çukura gömülmüş ama patlaması yok. Füze yukadan taş gibi düşmüş sadece. Bir kişi Batı Şeria'da öldü o da başına füze düşmesinden oldu. Patlama yok, Müslüman Filistinlinin başına füze düşmüş sadece. Patlama olmamış. Milleti kandırıyorlar. İran ve İsrail arasında cambaza bak savaşı yapılıyor, İsrail'e alan açılıyor. " dedi.