Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

BAZI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 164

MADDE 1- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 377 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Komisyonlar

MADDE 377- (1) Bakanlık, görev alanı kapsamında ihtiyaç duyduğu bilimsel veya teknik konularda araştırma, inceleme ve çalışmalar yapmak üzere bilimsel nitelikli komisyonlar ve ruhsatlandırma komisyonları kurmaya yetkilidir."

MADDE 2- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 64 üncü maddesinin ikinci fıkrası, 83 üncü maddesinin ikinci fıkrası, 125 inci maddesinin üçüncü fıkrası, 202 nci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi, 238 inci maddesinin üçüncü fıkrası, 241 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları, 271 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi ile üçüncü fıkrası, 292/'A maddesinin üçüncü fıkrası, 296 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi, 409 uncu maddesinin ikinci fıkrası, 440 inci maddesinin ikinci fıkrası, 469 uncu maddesinin ikinci fıkrası, 470 inci maddesinin ikinci fıkrası, 489/A maddesinin dokuzuncu ve onuncu fıkraları ve 498 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 96 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

"ı) Gelibolu Tarihi Alanı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonunun sekretarya işlerim yürütmek."

MADDE 4- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 511 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Komisyonlar

MADDE 511/A- (1) Kurum, görev alanı kapsamında ihtiyaç duyduğu bilimsel veya teknik konularda araştırma, inceleme ve çalışmalar yapmak üzere bilimsel nitelikli komisyonlar ve ruhsatlandırma komisyonları kurmaya yetkilidir."

MADDE 5- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 580 inci maddesinin başlığı "Personel istihdamı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 42 nci maddesinin ikinci fıkrası, 68 inci maddesinin sekizinci fıkrasının beşinci cümlesi, 166 ncı maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi ile üçüncü fıkrası, 350 nci maddesinin birinci fıkrası, 445 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi, 482 nci maddesinin üçüncü fıkrası, 607 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları, 687 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi, 700 üncü maddesinin madde başlığında yer alan "ve huzur hakkı" ibaresi, 782 nci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi ve 792/H maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ile dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- 6 sayılı Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8- 7 sayılı Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümleleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9- 11 sayılı Devlet Arşivleri Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10- 12 sayılı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 19/A maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11- 13 sayılı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 24 üncü maddesinin ikinci fikrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12- 14 sayılı İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

3 Ekim 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI