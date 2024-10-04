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Bakanlık harekete geçti: Konutta fahiş fiyat uyarısı!

Son günlerde konut kredisi faiz oranlarında düşüş olacağına yönelik haberler üzerine emlak ilanlarında fiyat artışlarına gidilirken, Ticaret Bakanlığı fırsatçılık yapan emlak işletmelerini idari yaptırım konusunda uyardı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 04 Ekim 2024 07:30, Son Güncelleme : 04 Ekim 2024 07:31
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Bakanlık harekete geçti: Konutta fahiş fiyat uyarısı!

Ticaret Bakanlığı, emlak sektöründe fahiş fiyat artışlarına yönelik denetimlerini artırırken, emlakçıların bağlı olduğu meslek odalarına da bir yazı yazarak; emlak fiyatlarında fahiş artışlara aracılık edilmemesi uyarısı yaptı. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından meslek odalarına gönderilen yazıda; emlak sektörüne yönelik denetim faaliyetlerinin yoğun şekilde sürdürüldüğü taşınmazların ilan fiyatlarındaki fahiş artışlara aracılık ederek haksız ticari uygulamada bulunan emlak işletmelerine idari yaptırımların uygulandığı hatırlatıldı. Bu kapsamda, ilan fiyatında fahiş artış yapan 890 emlak işletmesine son 1 yıl içinde toplam 89 milyon lira idari para cezası uygulandığı ifade edildi.

Emlak işletmelerinin, gerek yapılan toplantılarla, gerek basın yoluyla, gerekse meslek odaları vasıtasıyla emlak ilanlarının fiyatındaki fahiş artışlara aracılık edilmemesi gerektiği ve bu konuda idari yaptırımlarla karşılaşılabileceği hususunda defalarca uyarıldığına dikkat çekildi. Son günlerde konut kredisi faiz oranlarında düşüş olacağına yönelik haberler üzerine bazı emlak ilanlarında fiyat artışlarına gidildiği, bazı ilanlarda da faizler düşmeye başladığında fiyat artışına gidileceğine yönelik ifadelere yer verildi belirtildi.

Ticaret Bakanlığı'nca ilanlardaki fiyat değişimlerinin yakından takip edildiği, önümüzdeki dönemde de kredi faiz oranlarındaki düşüşü fırsata çevirmeye çalışan ve emlak ilanlarının fiyatındaki fahiş artışlara aracılık eden emlak işletmelerine gerekli idari yaptırımların uygulamaya devam edileceği ve bu konuda hassas olunması uyarısında bulunuldu.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

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