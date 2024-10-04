İsrail'in 'Türkiye planı' Meclis'e taşınacak

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre; İsrail'in önce Gazze, ardından Lübnan ve beraberinde Suriye dahil savaşı bölge ülkelerine yayma çabası devam ediyor. Bölgeyi ateşe atacak tehlikeli hamleler bütün hızıyla sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geçtiğimiz günlerde önemli bir açıklama gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan "İsrail'in bir sonraki hedefi Türkiye'dir" uyarısında bulunmuş ve bu sözler hem kamuoyu hem muhalefet kesiminde geniş şekilde yankılanmıştı.

İLK TALEP CHP'DEN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları tazeliğini korurken CHP ve diğer muhalif partiler, hükümetten bu konuda Meclis'e bilgi verilmesi talebinde bulundu. CHP grubu, ayrıca, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşerek, oturumun kapalı olmasını istedi. Kurtulmuş'un da bu talebe olumlu yaklaştığı bildirildi.

AK PARTİ 'KABUL' DEDİMuhalefetin yaptığı bu çağrılar AK Parti kanadında da olumlu şekilde karşılık buldu. AK Parti Grup Yönetimi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in önümüzdeki günlerde Meclis'i bilgilendirmesi için harekete geçti. Fidan ve Güler'in "Hedef neden Türkiye?" konusunda basına kapalı olarak yapılması beklenen oturumda Meclis'e detaylı bilgiler aktaracağı ifade edildi.

İKİ BAKANA GÖREV

Konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, muhalefetten gelen talebi olumlu karşıladıklarını belirtti. Bölgedeki ateşin giderek Türkiye'yi de içine alacak şekilde genişlediğine vurgu yapan Güler "Milli Savunma ve Dışişleri Bakanlarımızla görüşeceğiz. Bu aşamada neler yapabiliriz, diye... İnşallah önümüzdeki haftalarda Meclis'imizin bu konuda özel bilgilendirilmesi talepleri hususunda konuşacağız. Zaten bu konularda bir bilgilendirme olabileceğini biz söylüyorduk. Her iki bakanımızın da yurt dışı programları vardı, ona göre bir planlama yapacağız" dedi.

"BÖLGEMİZ TEHLİKEDE"

Öte yandan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan konuyla ilgili açıklamalar geldi. Makedonya Meclis Başkanı ile ortak basın toplantısında konuşan Kurtulmuş "TBMM'de güvenlik oturumu olacak mı?" sorusu üzerine, Meclis'teki partilerle ortak karar alınırsa, TBMM'de kapalı oturum yapılabileceğini söyledi. Kurtulmuş "Bu konuda neler yapılabilir görüşeceğiz. Hükümetle de temas halindeyiz" dedi.

ÖZEL: GİZLENMEMELİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, konu hakkında "Ülkemize açıktan tehdidi Cumhurbaşkanı dillendiriyorsa bunu bütün somut gerekçeleri, bilgileriyle milletin Meclis'inden, vekillerinden gizleyemez, açıklaması lazım" diyerek Meclis'te bilgilendirme istediklerini dile getirdi.

MASADA İSRAİL VARDIDışişleri Bakanı Fidan, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Ankara'da görüştü. İki siyasinin, İsrail'in savaşı yayma çabaları ve bölgesel konuları görüştüğü öğrenildi.