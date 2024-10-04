Oruç Reis üç boyutlu sismik arama yapacak!

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Oruç Reis Araştırma Gemisi, Somali'ye doğru yola çıkıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın İstanbul Boğazı'ndan geçecek olan Oruç Reis'i Somali'ye uğurlayacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri'nin Somali'de 15 bin kilometrekarelik bir deniz yetki alanında arama ruhsatı bulunduğunu ifade ederek "Bu kapsamda aramanın ilk adımı sismik faaliyet. Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Oruç Reis'i sismik çalışmalar yapmak üzere Somali'ye uğurlayacağız. Oruç Reis, belirlenmiş deniz yetki alanında bugüne kadar hiç yapılmamış 3 boyutlu sismik çalışma yapacak. Oruç Reis'in çalışacağı alanın petrol emareli bir bölge olduğunu öngörüyoruz" dedi.



ÖZEL TASARIM

Türkiye'deki tersanelerde inşa edilen Oruç Reis, dizaynından üretimine kadar tüm aşamalarında Türk mühendis, teknisyen ve işçilerinin emekleri sonucunda denize indirilerek 2017 yılında çalışmalara başladı. Jeofizik, jeolojik, oşinografik ve hidrografik çalışma yapma amacıyla özel olarak tasarlanan gemi, 87 metre uzunluğa, 23 metre genişliğe ve 34 metre yüksekliğe sahip.

Oruç Reis, deniz altında petrol ve doğal gaz aramacılığı faaliyetlerinde hem iki hem de üç boyutlu sismik araştırma yapabiliyor. Oruç Reis, bugüne kadar Mavi Vatan'da çok sayıda sismik faaliyet yürütürken üç boyutlu ve iki boyutlu olmak üzere toplamda 23 bin kilometrekarenin üzerinde veri topladı.

3 SAHADA RUHSAT

2024'te Türkiye ve Somali, bakanlıklar ve hükümetler arasında mutabakat zaptları imzaladı. Türkiye Petrolleri, Somali denizlerinde 3 sahada ruhsat aldı. Enerji Bakanlığı, her biri yaklaşık 5'er bin kilometrekarelik alanı temsil eden 3 ruhsat sahasında ilk olarak sismik faaliyet yürütmek üzere harekete geçti.

2 FIRKATEYN VE 3 GEMİ EŞLİK EDECEK

Oruç Reis; Akdeniz, Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz rotası üzerinden Somali açıklarına ulaşacak. Bu ayın sonuna doğru belirlenen sahada olması planlanan Oruç Reis'e görev süresi boyunca donanmadan iki fırkateynin yanı sıra Zağanos Paşa Destek Gemisi, Sancar Platform Destek Gemisi ve Ataman Takip Gemisi de refakat edecek. Oruç Reis, Somali açıklarındaki 3 ruhsat sahasında bu sahalara özel olarak bugüne kadar hiç yapılmamış olan üç boyutlu sismik bir çalışma icra edecek. 7 ay sürecek çalışmada hem doğalgaz hem de petrol için veri toplayacak.

ELEKTRİK ARIZASINA HIZLI ÇÖZÜM

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ), "Elektrik Arıza İhbar Uygulaması" üzerinden 5 yılda alınan 1.5 milyona yakın ihbarın çözüme kavuşturulduğunu bildirdi. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği'nin (ELDER) katkılarıyla TEDAŞ'ın geliştirdiği uygulama 520 bin kullanıcı tarafından indirildi. Uygulamada elektrik kesintisi ile elektrik arızalarına yönelik bilgilendirme, takip ve sorgulama, kullanıcı geribildirimi, abone ve tesisat eklenmesi ile sonuçlanan ihbarın silinmesi gibi özellikler bulunuyor. Uygulama üzerinden bırakılan ihbarlar, Alo 186 hattını aramaya gerek kalmadan hızlı ve kolayca çözülüyor.

BARIŞ ŞİMŞEK