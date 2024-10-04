Milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının Kuruluş Anlaşması'nda değişiklik yapılmasına ilişkin milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ekim 2024 08:28, Son Güncelleme : 04 Ekim 2024 08:28
28 Temmuz 2024 tarihli kanunla Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının Kuruluş Anlaşması'nda değişiklik yapılmasına ilişkin Guvernörler Kurulu Kararlarının onaylanmasına yönelik karar Resmi Gazete'de yer aldı.
Buna göre, kuruluş anlaşmasının 1. maddesinde Bankanın faaliyetlerinin coğrafi kapsamının Sahra Altı Afrika ve Irak'a doğru sınırlı ve kademeli bir şekilde genişletilmesini sağlamak için değişiklik yapıldı.