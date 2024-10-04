Avukata danışmak bile ateş pahası! Fiyatlar yüzde 102 arttı

Buna göre avukatlık ücretlerinde ortalama yüzde 55 ila 102,35 oranında bir artış yapıldı. Sözleşmeli avukatların alacağı ücret yüzde 102,53 artışla 15.800 TL'den 32.000 TL'ye çıkarken, özel kişi ve tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlarına ödeyecekleri aylık avukatlık ücreti 25.000 TL olarak belirlendi.

Yeni tarifede ücretler şöyle:

Avukata büroda sözlü danışma saat ücreti 3 bin 500 lira, takip eden her saat için 1.500 lira.

Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesi 4 bin 500 lira.

Tüzük, yönetmelik, vasiyetname, vakıf senedi hazırlanması 24 bin lira.

Kira sözleşmesi hazırlanması 6 bin lira.

Tüketici mahkemelerindeki kredi taksitleri veya faizinin uyarlanması davaları için ücret 14 bin lira.

Tüketici mahkemelerinde görülen davalar için 15 bin lira.

Vergi mahkemelerindeki dava ve işler için duruşmasız ücret 18 bin lira duruşmalıysa 36 bin lira.