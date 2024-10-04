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Altının kilogram fiyatı 3 milyon 66 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 66 bin liraya yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ekim 2024 17:20, Son Güncelleme : 04 Ekim 2024 17:20
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Altının kilogram fiyatı 3 milyon 66 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 904 bin lirayı, en yüksek 3 milyon 71 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 5,7 artışla 3 milyon 66 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dünü 2 milyon 900 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 5 milyar 720 milyon 473 bin 251,42 lira, işlem miktarı ise 1.932,44 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 5 milyar 720 milyon 473 bin 251,42 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, VakıfBank, Rona Döviz ve Kıymetli Madenler ile İstanbul Altın Rafinerisi olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış2.900.000,002.650,00
En Düşük2.904.000,002.631,50
En Yüksek3.071.500,002.792,00
Kapanış3.066.000,002.632,00
Ağırlıklı Ortalama2.995.728,522.681,61
Toplam İşlem Hacmi (TL)5.720.473.251,42
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.932,44
Toplam İşlem Adedi95

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