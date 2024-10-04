Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı pazar günü yapılacak

Sınav saat 10.15'te başlayacak ve adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak, sonuçlar ise 31 Ekim'de açıklanacak.

Açıklamada ifadelerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, toplam 10 bina ve 160 salonda uygulanacak sınava 4 bin 970 adayın başvurduğunu belirtti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2024-Sayıştay Eleme) 6 Ekim Pazar günü Ankara'da gerçekleştirilecek.

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