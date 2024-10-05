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Memur mesai saatleri içerisinde kısa süreli ihtiyaçları için nasıl izin alabilir?

Bu yazımızda, bazı kamu kurum ve kuruluşlarında "saatlik izin" olarak verilen izin türü hakkında açıklamalarda bulunulacaktır. Kurum ve kuruluşlarında farklı şekilde uygulama alanı bulan bu izin türünün Kanuni dayanağı olmadığı gibi amirlerin bu izni vermesi sonrasında memurların ve amirlerin yükümlülükleri konusu incelenecektir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 05 Ekim 2024 00:10, Son Güncelleme : 04 Ekim 2024 13:54
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Memur mesai saatleri içerisinde kısa süreli ihtiyaçları için nasıl izin alabilir?

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Çalışma Saatleri, İzinler" bölümünde yıllık izin, mazeret izni, hastalık ve refakat izni başlıklarına yer verilmiş olup, memurun mesai saatleri içerisinde ihtiyacı halinde kullanabileceği bir izin türüne yer verilmemiştir. Ayrıca, verilecek izinler gün hesabıyla belirtilmiş ve kısa süreli mazeretlerde kullanılabilecek saatlik izin vb. hususlara yer verilmemiştir.

Öte yandan, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 125 inci maddesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubayların kısa süreli mazeretlerde kullanılmak üzere 15 güne kadar yıllık mazeret izni hükme bağlanmıştır.

Yıllık izne ilave olarak belirlenen bu izin türünde de saatlik izin şeklinde bir tanıma yer verilmemiş ancak kısa süreli mazeretler ibaresinden, ilgilinin mesai saatleri içerisindeki ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla bu izni kullanabileceği anlaşılmaktadır.
Memurlar açısından ise bazı amirler bu izni verip vermeme konusunda ikileme düşebilmekte ve memurun izinli olduğu saatlerde sorumluluk doğurabilecek durumlar açısından imzalı şekilde bir belge düzenlemektedirler.

Ancak Kanuni dayanağı olmayan bu izin türünün verilip verilmemesi o saatler içerisinde ilgililerin sorumluluğunu etkilemeyecektir. Hukuki dayanaktan yoksun bu belgenin düzenlenmesinin herhangi bir hukuki yaptırımı olmayıp memurların kısa süreli ihtiyaçlarının giderilebilmesi açısından, 926 sayılı Kanunda yer alan hükme benzer bir hükmün 657 sayılı Kanuna eklenmesinin en uygun yöntem olduğu görülmekle birlikte kısa süreli mazeretlerin giderilebilmesi açısından mesai saatleri içerisinde memurlara amirleri tarafından sözlü olarak kolaylık sağlanmasının uygun olduğu değerlendirilmektedir.

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