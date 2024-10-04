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Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıya ilişkin iddianame kabul edildi

Sarıyer'de bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıya ilişkin aralarında saldırganların da bulunduğu 43 sanık hakkında, 7 yıl 6 ay ila 349 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ekim 2024 14:18, Son Güncelleme : 04 Ekim 2024 14:19
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Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıya ilişkin iddianame kabul edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 31'i tutuklu 43 sanık hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında daha önce hazırlanan iddianame, eksikler olduğu nedeniyle İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedilmişti. Eksiklerin giderilmesiyle tekrar hazırlanan iddianame İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Sanıkların önümüzdeki aylarda hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Saldırıda hayatını kaybeden Tuncer Cihan'ın "maktul" sıfatıyla bulunduğu iddianamede, Santa Maria Kilisesi rahibi Anton Bulai'nin de aralarında bulunduğu 11 kişi "müşteki" olarak yer aldı.

İddianamede, saldırıyı gerçekleştiren tutuklu şüpheliler David Tanduev ile Amirjon Kholiqov, bu şüphelilerle bağlantılı oldukları tespit edilen Edelkhan Inazhaev ve eşi Zharaidat Esmurzieva'nın "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", DEAŞ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak", "tasarlayarak kasten öldürme", 11 kişiye karşı "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ateşli silah ve mermi bulundurmak" suçlarından toplam ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 218 yıl 7'şer aydan 349 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

20 şüphelinin de benzer suçlardan ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 217 yıl birer aydan 345 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması öngörülürken, şüpheli Inazhaev'in ayrıca "resmi belgede sahtecilik" suçundan 3 yıldan 7 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.

Şüphelilerden 18'inin ise sadece DEAŞ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapisleri istendi.

İddianamede, Santa Maria Kilisesi'ne saldırı eylemini gerçekleştirmek üzere toplantı yapan grup içerisinde yer aldığı iddia edilen sanık Viskhan Soltamatov'un "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "tasarlayarak kasten öldürme" ve "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 1 kez ağırlaştırılmış müebbet, 1 kez müebbet ve 349 yıl 6 ay hapsi istendi.

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