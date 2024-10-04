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4+4+4 sisteminin son 4'ünde değişiklik sinyali

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, eğitim sistemine getirilmesi planlanan yeni düzenlemenin sinyalini verdi. Yelkenci, 4+4+4 sisteminin son kademesinin yeniden ele alınacağını söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ekim 2024 14:22, Son Güncelleme : 04 Ekim 2024 14:31
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4+4+4 sisteminin son 4'ünde değişiklik sinyali

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafında düzenlenen "Uluslararası Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Sempozyumu", Ankara'da yapıldı. Burada konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci eğitim sistemine yeni düzenlemelerin de getirileceğinin sinyalini verdi.

"KÖTÜRÜM BİR YAKLAŞIM"

4+4+4 sitemine ilişkin konuşan Bakan Yardımcısı Yelkenci, öğrencilerin sistemdeki son dört yılında yeniden bir düzenleme yapılması gerektiğini şu sözlerle açıkladı:

"Milli Eğitim Bakanlığı'nın politikalarını belirleyen bir çok şey var. İleriye yönelik bir öngörü olarak bunu kabul edin. Beceri örgüsü temelli bir müfredatın bugünkü öğrenciyi sadece çoktan seçmeli bir sınavla seçen bir yaklaşımın, kötürüm bir yaklaşım olacağı şüphesizdir. Kademeler arası geçiş, gerek ortaokuldan liseye, gerek liseden yükseköğretime geçişte öğrenciyi bütün boyutlarıyla ele alacak bir sistemi geliştirmek kaçınılmaz. Eğer bunu bugünden yapmazsak, daha sonrasında iki ayağımızın bir papuca gireceğini söylemek çok zor bir şey olmasa gerek.

"YENİDEN ELE ALMAMIZ GEREK"

'Kademeler arası geçiş, gerek ortaokuldan liseye, gerek liseden yükseköğretime geçişte öğrenciyi bütün boyutlarıyla ele alacak bir sistemi geliştirmek kaçınılmaz. Doğrudan ilişkili olan bir başka husus da 4+4+4 sisteminin son dört yılı. Bu son dört yılı da yeniden ele almamız gerektiği şüphesiz aşikardır"

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