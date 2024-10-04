CHP Genel Merkezi önünde Ekrem İmamoğlu protestosu

ÖSYM Başkanı: Beceri temelli yeni müfredata geçiş yapıldı
ÖSYM Başkanı: Beceri temelli yeni müfredata geçiş yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e Guterres tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e Guterres tepkisi
İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu
İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu
İstihdam yoğun sektörlere finansman noktasında öncelik verilecek
İstihdam yoğun sektörlere finansman noktasında öncelik verilecek
Yeni Yargıtay üyelerinin görev yerleri belirlendi
Yeni Yargıtay üyelerinin görev yerleri belirlendi
Özvar: Devlet üniversitelerinde lisans kontenjanlarının yüzde 98'i doldu
Özvar: Devlet üniversitelerinde lisans kontenjanlarının yüzde 98'i doldu
Bakan Memişoğlu: Mevsimsel rahatsızlıklarda anormal bir artış yok
Bakan Memişoğlu: Mevsimsel rahatsızlıklarda anormal bir artış yok
Cevdet Yılmaz'dan Kamu Veri Alanı Projesi'ne ilişkin açıklama
Cevdet Yılmaz'dan Kamu Veri Alanı Projesi'ne ilişkin açıklama
İkinci el satışta 'güvenli sistem' ile alan da satan da memnun
İkinci el satışta 'güvenli sistem' ile alan da satan da memnun
Taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesi güncellendi
Taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesi güncellendi
Bakanlık kuyumculara ilişkin denetimlerinde hız kesmiyor
Bakanlık kuyumculara ilişkin denetimlerinde hız kesmiyor
TBMM'ye 'sinyal vermeyen sürücünün ehliyeti alınsın' başvurusu
TBMM'ye 'sinyal vermeyen sürücünün ehliyeti alınsın' başvurusu
ANFİDAP'tan Filistin'e destek yürüyüşü
ANFİDAP'tan Filistin'e destek yürüyüşü
Bankalar, konut ve taşıt kredilerinde gevşemeye hazırlanıyor
Bankalar, konut ve taşıt kredilerinde gevşemeye hazırlanıyor
Enflasyon, politika faizinin altına indi
Enflasyon, politika faizinin altına indi
Avukata danışmak bile ateş pahası! Fiyatlar yüzde 102 arttı
Avukata danışmak bile ateş pahası! Fiyatlar yüzde 102 arttı
Yeni yargı paketinde önemli düzenleme: Cezasızlık algısı ortadan kalkıyor!
Yeni yargı paketinde önemli düzenleme: Cezasızlık algısı ortadan kalkıyor!
Bakanlık harekete geçti: Konutta fahiş fiyat uyarısı!
Bakanlık harekete geçti: Konutta fahiş fiyat uyarısı!
Cihat Yaycı: İran'ın attığı füzelerde harp başlığı yoktu
Cihat Yaycı: İran'ın attığı füzelerde harp başlığı yoktu
'MEB, tarikat ve cemaat vakıflarına para aktardı' iddiası yalanlandı
'MEB, tarikat ve cemaat vakıflarına para aktardı' iddiası yalanlandı
Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin 3 maddesi kabul edildi
Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin 3 maddesi kabul edildi
TCMB Başkanı: Eylül enflasyonu beklentilerimizin üzerinde geldi
TCMB Başkanı: Eylül enflasyonu beklentilerimizin üzerinde geldi
MGK sonrası açıklama: Türkiye, Lübnan halkının yanındadır
MGK sonrası açıklama: Türkiye, Lübnan halkının yanındadır
TOGG Yönetim Kurulu Başkanlığına Fuat Tosyalı seçildi
TOGG Yönetim Kurulu Başkanlığına Fuat Tosyalı seçildi
MEB paylaştı: 1 milyon 168 bin 896 öğretmen görev yapıyor
MEB paylaştı: 1 milyon 168 bin 896 öğretmen görev yapıyor
Merkez Bankası rezervlerinde yeni zirve
Merkez Bankası rezervlerinde yeni zirve
Bakan Uraloğlu: Havayolunda 12 yeni iç hat seferi başlayacak
Bakan Uraloğlu: Havayolunda 12 yeni iç hat seferi başlayacak
İstanbul Boğazı'nda iki yük gemisi çarpıştı
İstanbul Boğazı'nda iki yük gemisi çarpıştı
İstanbul'daki okullarda 5 bin 500 ek temizlik personeli göreve başladı
İstanbul'daki okullarda 5 bin 500 ek temizlik personeli göreve başladı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Meclis'te kapalı oturum yapılabilir
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Meclis'te kapalı oturum yapılabilir
Ana sayfaHaberler Siyasi

CHP Genel Merkezi önünde Ekrem İmamoğlu protestosu

İstanbul'dan Ankara'ya gelen bir vatandaş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun emeklilere yıllık 10 bin lira "pazar desteği" vaadini yerine getirmediğini belirterek, CHP Genel Merkezi önünde pankartlı protesto düzenledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Ekim 2024 15:35, Son Güncelleme : 04 Ekim 2024 15:35
Yazdır
CHP Genel Merkezi önünde Ekrem İmamoğlu protestosu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi önünde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik eylem düzenlendi. İstanbul'dan Ankara'ya gelen Birol Durmuş adlı vatandaş, İmamoğlu'nun 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri öncesi emeklilere yıllık 10 bin lira "pazar desteği" vaadini hayata geçirmediğini belirterek, pankartlı protesto düzeledi.

"Seni oraya getirmesini bildiysek, indirmesini de biliriz"

Birol Durmuş, "7 ay oldu seçim bitti ve hiçbir şey görmedik. Ağızlarına dahi almıyorlar. Emekli maaşımız yetmiyordu ama en azından pazar desteğimiz olacaktı. Oyumuzu verdik ama karşılığını göremedik. Beraber çalıştığı herkesi bir yerlere yerleştirdi. Herkesin gönlünü yaptı. DEM Parti'nin bile yaptı ama emeklilerin yapamadı. Buradan soruyorum; neden emeklilere 10 bin lira pazar vaadi verdiniz? 'Bir ekmek vereceğim' dediniz Halk Ekmek'ten. Neden vermiyorsunuz? Bunu engelleyen bir şeyler mi var? Bunu öğrenmek için İstanbul'dan Ankara'ya geldim. İki gündür buradayım ve bilgilerimi alıyorlar. Hala iki gündür bakan yok. 'Biz böyle vaat etmedik' diyen yok. Biz emekliler seni oraya getirmesini bildiysek, indirmesini de biliriz" dedi.

Durmuş, CHP'li yetkililerden bir dönüş almadan hiçbir yere gitmeyeceğini ifade etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber