Türkiye-Karadağ maçının biletleri satışta

Biletlerin "www.passo.com.tr" internet sitesi ve Passo Mobil Uygulama'dan tüm takımların logolu Passolig kartları ile satın alınabileceği aktarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçın bilet satışlarında elektronik kart zorunluluğu bulunduğu duyuruldu.

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