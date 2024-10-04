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İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu

İstanbul Planlama Ajansı (İPA), eylül ayı itibarıyla İstanbul'da yaşamanın maliyetini açıkladı. Eylülde İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti geçen aya göre 2 bin 498 lira artarak 71 bin 431 lira oldu. İPA'ya göre; yıllık bazda en büyük artış yüzde 118,62 ile tuvalet kağıdında gerçekleşti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Ekim 2024 16:12, Son Güncelleme : 04 Ekim 2024 16:11
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İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı faaliyet gösteren İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul'da Yaşam Maliyeti araştırmasının eylül sonuçlarını duyurdu.

İstanbul'da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 3,62, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 60,30 oranında artış gösterdi.

Eylül ayında İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti geçen aya göre 2 bin 498 lira artarak 71 bin 431 lira oldu.

İstanbul'da yaşam maliyeti ocak ayında 53 bin 58 düzeyindeydi. Ocak ayından bu yana 9 aydaki artış yüzde 34,63 oldu.

Yıllık bazda en fazla artış tuvalet kağıdında

İstanbul'da fiyatı aylık azda en yüksek artış gösteren ürün yüzde 7,38 ile yumurta oldu. Onu yüzde 3,67 ile tıraş malzemeleri, yüzde 3,17 ile kuru fasulye, yüzde 3 ile çocuk tişörtü izledi.

Yıllık bazda en büyük artış yüzde 118,62 ile tuvalet kağıdında gerçekleşti. Onu yüzde 90,28 ile tıraş malzemeleri, yüzde 83,49 ile kuru fasulye, yüzde 69,42 ile et-kıyma takip etti.

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