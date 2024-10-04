Aydın'da 5 ton sahte bal ele geçirildi
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, kamyonet kasasında bulunan 5 ton sahte bala el konuldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ekim 2024 16:46, Son Güncelleme : 04 Ekim 2024 16:47
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Aydın'dan Ankara'ya sahte bal gönderileceği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.
Belirlenen adrese, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin de katılımıyla operasyon düzenlendi. Adresteki kamyonetin kasasında 5 ton sahte bal ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheliye, 655 bin lira idari para ceza kesildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.