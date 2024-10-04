Ankara'da bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak
Başkentte yarın düzenlenecek etkinlik nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ekim 2024 17:38, Son Güncelleme : 04 Ekim 2024 17:39
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın "Anıttepe Spor Tesisleri ve Anıtpark'ta" düzenlenecek etkinlik dolayısıyla saat 10.00'dan itibaren bazı yollar araç trafiğine kapalı olacak.
Bu kapsamda, Şehit Göksenin Aytural Şaylan Caddesi'nin Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile Spor Park Sokak arasında kalan bölümünün tamamı araç trafiğine kapatılacak.