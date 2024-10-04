Bakan Şimşek: Vergide adaleti sağlamakta kararlıyız
Bakan Şimşek, bir kuyumcunun beyan ettiği aylık ortalama vergi matrahının 16 bin TL olduğunun ortaya çıktığını belirtti ve "Vergide adaleti sağlamakta kararlıyız" dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Ekim 2024 17:52, Son Güncelleme : 04 Ekim 2024 17:51
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir kuyumcunun beyan ettiği aylık ortalama vergi matrahının 16 bin TL olduğunun ortaya çıktığını belirterek, vergide adaleti sağlama konusunda kararlı olduklarını söyledi.
Şimşek X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir kuyumcunun beyan ettiği aylık ortalama vergi matrahı 16 bin TL! Vergide adaleti sağlamakta kararlıyız. Kazancını doğru beyan etmeyen mükelleflere yönelik denetimlerimizi genişletiyoruz" ifadelerine yer verdi.