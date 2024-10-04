Kağıt bobini otomobilin üzerine düştü

Tırdan savrulan kağıt bobinlerinden biri seyir halindeki otomobilin üzerinde düştü. İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kaza, saat 14.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 kara yolu Hisarkapı Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir'den Uşak yönüne giden plakalı kağıt bobini yüklü tırın şoförü Levent Kelezoğlu, ani fren yapan Mehmet Kadri Göral yönetimindeki otomobile çarpmamak için manevra yaptı.

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