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Hamsi avcılığında kota denetimi

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, hamsi avcılığının denizden tezgaha kadar takip edilmesini sağlayacak bir sistem kurduklarını belirterek, "Hamsi avcılığında Türkiye'nin her bölgesinde karaya çıkış noktaları belirledik, isteyen istediği yerden karaya çıkaramayacak, ekiplerimiz de o bölgelerde görev yapacak." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ekim 2024 19:51, Son Güncelleme : 04 Ekim 2024 19:51
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Hamsi avcılığında kota denetimi

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Türkyılmaz, balıkçılık sektöründeki gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Bu alanda düzenleme yaparken sektör temsilcileriyle görüş alışverişinde bulunduklarını bildiren Türkyılmaz, yaptıkları yeni düzenlemeyle hem avcılık hem de yetiştiricilik için üretim planlaması oluşturulduğunu söyledi.

Türkyılmaz, geçen sene yaklaşık 275 bin ton hamsi avcılığı yapıldığını anımsatarak, "Bu, toplam avcılıktan elde edilen miktarın yüzde 63'üne tekabül ediyor. Bunu sürdürülebilir kılmamız gerekir. Bu nedenle üretim planlamasında hamsiyi de dahil ettik." diye konuştu.

Üretim planlaması kapsamındaki balık türleri belirlenirken sürdürülebilirlik ve ülkenin rekabet gücünün de dikkate alındığına işaret eden Türkyılmaz, düzenlemenin her yıl gözden geçirilerek gerekli güncellemelerin yapılacağını anlattı.

Türkyılmaz, üretim planlaması uygulamasının odağında hamsinin olduğunu belirterek, "Kota uygulaması kapsamında yıllık avlanabilir hamsi miktarı 400 bin ton olarak belirlendi. Bu miktarın tamamı, bu avcılığı yapabilecek gemilere tahsis edildi. Her bir gemiye avlayabilecekleri miktarı tahsis ettik. Gemiler kendilerine ait olan kota miktarını biliyor ve bu miktar kadar avcılık yapabilecekler. Bu kapsamda 12 metrelik bir geminin hamsi kotası yıllık 260 ton olarak belirlendi. Büyük gemiler için bu miktar 2 bin tona kadar çıkabiliyor." ifadesini kullandı.

"KOTA DENETİMİ YAPILACAK"

Bu sene hamsi avcılığı için başvuran bir geminin gelecek sene için bu hakkını kaybetmeyeceğine dikkati çeken Türkyılmaz, balıkçıların bu konuda endişelenmesine gerek olmadığını vurguladı. Türkyılmaz, balıkçıların belirlenen kota miktarlarına ulaşmamaları halinde de bir sıkıntı yaşamayacağını söyledi.

Türkyılmaz, hamside belirlenen kota miktarının kontrolü için denetimler yaptıklarını bildirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hamsi avcılığında Türkiye'nin her bölgesinde karaya çıkış noktaları belirledik, isteyen istediği yerden karaya çıkaramayacak, ekiplerimiz de o bölgelerde görev yapacak. Gemi o gün kaç ton avcılık yaptığını seyir sistemi üzerinden giriş yapacak. Bu bilgi bizim barınaklarda bulunan arkadaşlarımıza gitmiş olacak. Gemi karaya çıktığı anda arkadaşlar o geminin ne kadar avladığıyla ilgili nakil belgesi düzenleyecek. Nakil belgesiyle satış yerlerine gidecekler. Dolayısıyla hamsinin avcılıktan satışa gidene kadar izlenebilirliğini sağlamış bir sistemi ortaya koymuş durumdayız."

"VATANDAŞ PALAMUTA DOYDU"

Bu sezon palamut avcılığının iyi gittiğine işaret eden Türkyılmaz, "Hamsi avcılığının da 15 Ekim'den sonra artacağını tahmin ediyoruz. Palamut avcılığı nedeniyle hamsi avcılığını yapan gemi sayısı şu anda çok az. Balıkçılarımızın getirilen kurallara uymalarını rica ediyorum. Kurallar uymayan balıkçılar bir ay süreyle avcılıktan uzaklaştırılabilir. Devam ederse ceza iki katına çıkabilir. Çok ciddi yaptırımlar var." diye konuştu.

Türkyılmaz, palamutta 1 Eylül'den beri 15 bin tonun üzerinde avcılık yapıldığını aktararak, geçen sene aynı dönemde söz konusu miktarın 3 bin ton civarında kaldığını söyledi.

Bu sezon vatandaşların palamuta doyduğuna işaret eden Türkyılmaz, "Palamut, göçmen bir balık. Kendi kara sularımızda avladığımız sürede fazlaca avcılığımız oldu. Şimdi Karadeniz'in diğer bölgelerine doğru göç içerisinde, geri dönüşünü bizim sularımızda tamamlamasını bekliyoruz." dedi.

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