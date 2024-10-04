Çankırı'da şarampole devrilen otomobildeki 2 çocuk öldü, 4 çocuk yaralandı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada araçtaki O.A. (17) ve S.G. (14) olay yerinde hayatını kaybetti, T.K. (15), H.E. (14), İ.H.Y. (14) ve M.R.B. (13) yaralandı.

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