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5 ekim 2024 tarihli atama kararı yayımlandı

5 ekim 2024 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Ekim 2024 00:08, Son Güncelleme : 05 Ekim 2024 00:11
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5 ekim 2024 tarihli atama kararı yayımlandı

ATAMA KARARLARI

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;

- Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine, Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürü Zeynep KIZILTAN,

- İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine, Uluslararası Ekonomik İşler Genel Müdürü Esen ALTUö,

- Pakistan İslam Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Destek Hizmetleri Genel Müdürü İrfan NEZİROĞLU,

- Lübnan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, İkili İlişkiler Genel Müdürü Murat LÜTEM,

atanmıştır.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Abdulvahit FİDAN atanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Başmüfettişliğine, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 37 nci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince Yalçın GEMİCİ atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Vakıflar Genel Müdürlüğü;

- Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Ümit Gökhan ÇİÇEK,

- Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Erdal PINAR,

- Samsun Vakıflar Bölge Müdürü Ali Erkan ÖZTÜRK,

- Trabzon Vakıflar Bölge Müdürü İsmet ÇALIK,

görevden alınmış,

- Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğüne, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan TUNÇ,

- Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Adem BOZKURT,

- Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Halil ALPER,

- Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Hüseyin UYSAL,

- Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğüne, Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat ASRAK, atanmıştır.

Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan Vakıflar Meclisi Üyeliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 700 üncü maddesi gereğince Adnan ER ve Mevlüt ÇAM atanmışta.

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Malatya 11 Milli Eğitim Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Behçet BAKIR atanmıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliklere, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Müfettişler Hüseyin GÖKÇE, Emrah YILDIRIM, Ulaş KIRLI, Çağrı BÜYÜK, Nesimi ÜSTÜN, Baybars YEMLİHA, Ferhat MİŞE, Yağmur Venüs TOPRAK ÖZTÜRK ve Onur BAYRAK atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince, Tanm ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürü Adem DİNÇ görevden alınmış ve bu suretle boşalan Personel Genel Müdürlüğüne aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Seyfullah ARSLANTURK atanmıştır.

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Adem DİNÇ görevden alınmış ve bu suretle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Seyfullah ARSLANTÜRK atanmıştır.

4 Ekim 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

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