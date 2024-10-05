ANFİDAP'tan Filistin'e destek yürüyüşü
ANFİDAP'tan Filistin'e destek yürüyüşü
Asgari ücret artışını beklemeden fiyatları değiştirdiler
Asgari ücret artışını beklemeden fiyatları değiştirdiler
Liselere 3+1 diploma geliyor
Liselere 3+1 diploma geliyor
Karahan, 'kriz yok' dedi, faizde indirim seneye kaldı
Karahan, 'kriz yok' dedi, faizde indirim seneye kaldı
Türkiye'den İsrail'e karşı ortak savunma hattı
Türkiye'den İsrail'e karşı ortak savunma hattı
TÜİK, mevsim etkilerinden arındırılmış TÜFE verilerini ilk kez açıkladı
TÜİK, mevsim etkilerinden arındırılmış TÜFE verilerini ilk kez açıkladı
Çankırı'da şarampole devrilen otomobildeki 2 çocuk öldü, 4 çocuk yaralandı
Çankırı'da şarampole devrilen otomobildeki 2 çocuk öldü, 4 çocuk yaralandı
İstanbul'da iki kadının öldürülmesine ilişkin olaya yayın yasağı getirildi
İstanbul'da iki kadının öldürülmesine ilişkin olaya yayın yasağı getirildi
Taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesi güncellendi
Taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesi güncellendi
'Gelecek yıl enflasyonu 20'nin altına düşürmeyi hedefliyoruz'
'Gelecek yıl enflasyonu 20'nin altına düşürmeyi hedefliyoruz'
SPK'dan 50 internet sitesi için kapatma talebi
SPK'dan 50 internet sitesi için kapatma talebi
Özvar: Devlet üniversitelerinde lisans kontenjanlarının yüzde 98'i doldu
Özvar: Devlet üniversitelerinde lisans kontenjanlarının yüzde 98'i doldu
Merkez Bankası'ndan enflasyon raporu
Merkez Bankası'ndan enflasyon raporu
Yeni Yargıtay üyelerinin görev yerleri belirlendi
Yeni Yargıtay üyelerinin görev yerleri belirlendi
Bakan Şimşek: Vergide adaleti sağlamakta kararlıyız
Bakan Şimşek: Vergide adaleti sağlamakta kararlıyız
Ankara'da bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak
ÖSYM Başkanı: Beceri temelli yeni müfredata geçiş yapıldı
ÖSYM Başkanı: Beceri temelli yeni müfredata geçiş yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e Guterres tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e Guterres tepkisi
İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu
İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu
İstihdam yoğun sektörlere finansman noktasında öncelik verilecek
İstihdam yoğun sektörlere finansman noktasında öncelik verilecek
Bakan Memişoğlu: Mevsimsel rahatsızlıklarda anormal bir artış yok
Bakan Memişoğlu: Mevsimsel rahatsızlıklarda anormal bir artış yok
Cevdet Yılmaz'dan Kamu Veri Alanı Projesi'ne ilişkin açıklama
Cevdet Yılmaz'dan Kamu Veri Alanı Projesi'ne ilişkin açıklama
İkinci el satışta 'güvenli sistem' ile alan da satan da memnun
İkinci el satışta 'güvenli sistem' ile alan da satan da memnun
Bakanlık kuyumculara ilişkin denetimlerinde hız kesmiyor
Bakanlık kuyumculara ilişkin denetimlerinde hız kesmiyor
TBMM'ye 'sinyal vermeyen sürücünün ehliyeti alınsın' başvurusu
TBMM'ye 'sinyal vermeyen sürücünün ehliyeti alınsın' başvurusu
Bankalar, konut ve taşıt kredilerinde gevşemeye hazırlanıyor
Bankalar, konut ve taşıt kredilerinde gevşemeye hazırlanıyor
Enflasyon, politika faizinin altına indi
Enflasyon, politika faizinin altına indi
Avukata danışmak bile ateş pahası! Fiyatlar yüzde 102 arttı
Avukata danışmak bile ateş pahası! Fiyatlar yüzde 102 arttı
Yeni yargı paketinde önemli düzenleme: Cezasızlık algısı ortadan kalkıyor!
Yeni yargı paketinde önemli düzenleme: Cezasızlık algısı ortadan kalkıyor!
Bakanlık harekete geçti: Konutta fahiş fiyat uyarısı!
Bakanlık harekete geçti: Konutta fahiş fiyat uyarısı!
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Asgari ücret artışını beklemeden fiyatları değiştirdiler

Bir süredir normale dönen market rafları, yeniden etiket mesaisine başladı. Ayçiçeği ve zeytinyağı, süt ve süt ürünleri, çay ve şeker, tuvalet kağıdı ve peçeteler ile ev ve kişisel temizlik malzemeleri en fazla etiketi değişen ürün grupları oldu.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 05 Ekim 2024 08:30, Son Güncelleme : 05 Ekim 2024 08:30
Yazdır
Asgari ücret artışını beklemeden fiyatları değiştirdiler

Geçen yıl kamu oyununu en çok meşgul eden konuların başında gıda fiyatlarına yapılan zamlar geliyordu. Özellikle zincir marketlerin neredeyse gün aşırı etiket değiştirmesi ciddi tepkilere sebep olmuştu. Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı denetimlerini artırarak, fahiş fiyat artış yapanlara ceza üstüne ceza kesti. Bu yılın başı itibariyle zincir marketlerin raflarında etiket değiştirme mesai bitmişti. Ancak eylül ayı itibariyle marketler yeniden harekete geçti. Asgari ücret maratonun yaklaşmasıyla birlikte raflarda birçok ürün grubuna zam üstüne zam yapılmaya başladı.

MALİYET YOK, BAHANE ÇOK

Türkiye ekonomisinde düzelme devam ederken akaryakıt, döviz ve asgari ücrette uzun zamandır değişiklik görülmese de marketlerin zam furyasına başlaması toplumda tepki topladı. Sosyal medya kullanıcıları fotoğraflarla gelen zamları ifşa ettiler. Yaptığımız araştırmalarda da marketlerde zam mesainin başladığını gördük. Özellikle temel gıda ürünlerindeki zamlar dikkat çekti. Ayçiçeği ve zeytinyağı, peynir, süt ve süt ürünleri, çay ve şeker, tuvalet kağıdı ve peçeteler, ev temizlik ürünlerinin en fazla etiketi değişen ürün grupları olduğu görüldü. Konuyla ilgili bilgi aldığımız market çalışanları da etiketlerin değiştirilmeye başladığını doğruladı. Öte yandan marketler arasındaki fiyat farklılıkları da artmaya başladı. Aynı bölge hatta caddedeki iki ayrı markette aynı ürünün fiyatında 51 lira fark olduğu görüldü.

"BİZİM DE GİDERLERİMİZ ARTIYOR"

Bir zincir mağazanın bölge müdürü gazetemize zamlarla ilgili şu açıklamayı yaptı: Üretim ve girdi maliyetlerindeki artış, depolama ve enerji giderleri raflara zam olarak yansıyor. Bu çok doğal. Ayrıca lojistik giderleri de önemli bir zam sebebi. Geçen yıla göre ciddi değişimler yok. Ancak belli gruplarda fiyatlar artıyor. Bunu yalnızca market karı olarak görmemek gerek. Toptancı ve üreticiden gelen ürünler de zamlanıyor. Bu zamlar fırsatçılık değil, işletmelerin ayakta kalabilmesi için gerekli adımlar. Ayrıca iş yeri kiralarında da yüzde 60'ı geçen zamlar yapıldı. Unların tamamı gider olarak ürün fiyatlarına yansıyor" dedi.

BAKANLIK, DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Ticaret Bakanlığı, fiyat istikrarının sağlanması ve vatandaşın mağdur edilmemesi için birçok sektörde haksız fiyat artışlarıyla mücadeleye devam ediyor. Ticaret Bakanlığı, 15 Eylül itibarıyla fahiş fiyat denetimleri ve sektör bazlı denetimler kapsamında 1.274 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 327 milyon 376 bin 495 TL idari para cezası kestiğini duyurmuştu. Bakanlık ayrıca denetimlerin devam ettiğini ve piyasada fırsatçılık yapanlara gerekli müdahalenin yapıldığını açıklamıştı. Ayrıca stokçuluk ve fırsatçılık yapan şirketlere bir yıl içinde üç kere yakalanmaları durumunda kapatma cezası uygulanacağını ifade etmişti.

KAAN ZENGİNLİ

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber