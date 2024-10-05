Türkiye Buluşmaları Erdoğan'la son buluyor

AK Parti, Türkiye Buluşmalarının finalini bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile İstanbul'da yapacak. Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek programa genel merkez yönetiminin yanı sıra, bakanlar, 81 şehrin milletvekilleri ve MKYK üyeleri de katılacak. AK Parti'nin adeta çıkarma yapacağı toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iç ve dış meselelerde önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Eylül ayında başlayan Türkiye Buluşmaları çerçevesinde bakanlar, milletvekilleri ve genel merkez yönetimi ile tam kadro sahaya inen AK Parti, esnafından, öğrencisine, emeklisinden çalışanına toplumun bütün kesimleri ile bir araya geldi.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

8. Büyük Olağan Kongre'ye zemin oluşturacak buluşmalarda vatandaşın problemleri yüz yüze dinlenerek adeta şehirlerin röntgeni çekildi. Program sonunda hazırlanan raporlar önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Raporlara göre partinin 2028'e giden yol haritası şekillenecek.

11 BİNİ AŞKIN ETKİNLİK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, buluşmalar kapsamında 11 bin bağımsız program yaparak toplumun her kesimi ile temas ettiklerini, teşkilatın şehirden kırsala adım atmadığı yer bırakmadığını söyledi.

Kandemir şunları söyledi: Milletimiz umudunu, kendisine dair meselelerin çözümünün adresi olarak AK Parti'yi görüyor. Bunu güçlü şekilde hissettik, millete müteşekkiriz. AK Parti bir millet hareketidir. Biz milletin bizatihi kurduğu siyasi hareketiz. Türkiye genelinde 41 il ve 547 ilçe başkanını değiştirdik. 31 Mart'tan sonra 13 il başkanını değiştirdik. Bizler ekip olarak sandıklarda bize millet ne söylemiş diye ders olarak önüne koyup çalışan, mutfak hazırlığı yapan bir siyasi partiyiz.

EMRAH ÖZCAN