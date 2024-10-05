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Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?

Bu hafta yatırım araçlarından Borsa İstanbul yatırımcısının yüzünü güldürmedi. Hisseler bu hafta ortalama yüzde 6,83 değer kaybetti. Döviz cephesine bakıldığında Euro'nun yüzde 1,58 değer kaybederken ABD Doları'nın yüzde 0,28 artış gösterdiği görüldü. Altındaki gerileme ise yalnızca yüzde 0,14.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Ekim 2024 10:40, Son Güncelleme : 05 Ekim 2024 10:39
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Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, en düşük 8.850,42 ve en yüksek 9.757,93 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 6,83 değer kaybederek 9.109,34 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,14 azalışla 2 bin 919 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,29 düşüşle 19 bin 994 liraya indi.

Altın ve dövizde son durum

Geçen hafta sonu 5 bin 29 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,24 azalarak 5 bin 17 liraya geriledi. Bu hafta ABD doları yüzde 0,28 değer kazanarak 34,2530 liraya çıkarken, avro ise yüzde 1,58 azalışla 37,6180 liraya indi.

'Faiz' haftanın kazananı

Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,05 ve emeklilik fonları yüzde 2,93 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,92 ile "para piyasası" fonları oldu.

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