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'TÜİK ile ENAG'ın farkı, kırmızı ile yeşil elma kadar'

TCMB Başkanı Fatih Karahan, milletvekillerinin üç kurumun farklı enflasyon oranları açıklamasına ilişkin sorularına "Bu 3 endeks aynı şeyi ölçmüyor, tamamen farklı da ölçmüyor. Yani elma ile armut kadar değil ama yeşil elma ile kırmızı elma kadar farklı" yorumunu yaptı.

Haber Giriş : 05 Ekim 2024 10:15, Son Güncelleme : 05 Ekim 2024 09:56
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'TÜİK ile ENAG'ın farkı, kırmızı ile yeşil elma kadar'

Ekonomim'den CANAN SAKARYA'nın haberine göre Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, sunum yaptığı Meclis Plan Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Merkez Bankası -BDDK koordinasyona ilişkin olarak "Kararlar kesinlikle koordinasyon içinde alınıyor. Zaten Finansal İstikrar Kurulu çerçevesinde bir araya geliyoruz, bazı kararları alıyoruz ve bu kararları da zamanı geldiğinde yürürlüğe koyuyoruz" dedi. 16 Eylül haftası alınan kararları değerlendiren Karahan, burada normalleşme adımı atılarak, Basel III standartlarına geri dönüldüğünü belirterek, "Oldukça olumlu bir adımdır" diye konuştu.

"KKM'de bakiyenin biraz daha azalması gerekiyor"

Karahan, KKM'nin neden kapatılmadığına ilişkin soru üzerine 2023 Ağustos'undan bugüne bakiyede 100 milyar dolarlık azalma olduğuna dikkat çekerek, "Şu anda bakiyeyi bu aşama için doğru bulmuyoruz, biraz daha azalması gerekiyor, bu süreci biraz daha yönettikten sonra değerlendirmemizi yeniden yapacağız. KKM bir süre daha bakiyesi azalarak devam edecek" dedi.

OVP'de hedeflenen yüzde 41,5 enflasyon tahminin Merkez Bankasının hedef bandının içinde yer aldığını belirten Karahan, enflasyonun yüksek olduğu dönemde, sene başında tahmin yapmanın zor olduğunu söyledi.

Karahan, üç kesimin beklentilerine baktıklarını belirterek, "Piyasa katılımcıları makro analiz doğrultusunda yaptıkları için para politikası ve tabii ki maliye politikası duruşuna göre hem bu sene için hem de ilerisi için bir tahmin belirliyorlar. Reel sektörün beklentileri de iyileşme eğiliminde. Hane halkı beklentisi oldukça yüksek. Enflasyon beklentileri vatandaşın daha çok görünen fiyatlarla alakalı. Beklentiden ziyade gerçekleşmeden şekilleniyor. Enflasyon geçmişte yüksek olduğunda da gelecek enflasyon beklentisi yüksek oluyor. Bunun kırılması zaman meselesi. Enflasyon düştükçe beklentiler iyileşecek. Vatandaş öncelikle enflasyonun düştüğünü görmek istiyor ki düşeceğine inansın" diye konuştu. Karahan, dezenflasyon sürecinde kamu kurumlarıyla eş güdümün üst düzeyde olduğunu da belirtti.

"İTO, ENAG ve TÜİK aynı şeyi ölçmüyor"

Karahan, milletvekillerinin İTO, ENAG ve TÜİK enfl asyon oranlarında farklılığa ilişkin eleştirilerini yanıtlarken "yöntem" farklılığına dikkat çekerek, "Bu 3 endeks aynı şeyi ölçmüyor, tamamen farklı şeyleri de ölçmüyor ama aynı sayıları beklemek doğru değil yani bir elma ile armut kadar farklı değil ama belki yeşil elma, kırmızı elma gibi. İTO sadece İstanbul'da topluyor, TÜİK daha genel topluyor ve yöntem farklı. ENAG on-line topluyor yani oldukça ciddi farklılıklar var" dedi.

"Bizim işimiz enflasyon yuzde 5'e gidene kadar bitmeyecek"

Haziranda dezenflasyon sürecinin başladığını, bundan sonra da ara hedeflere uyumlu olarak enflasyonu düşürmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, manşet enflasyonun düşmeyi sürdüreceğini belirtti. Dönem dönem enflasyon dinamiğini gözden geçirdiklerini anlatan Karahan, "Bizim işimiz enflasyon yüzde 5'e gidene kadar bitmeyecek. Ondan sonra da zaten Merkez Bankalarının görevi fiyat istikrarının devamını sağlamaktır" diye konuştu.

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