Meclis'te İsrail Oturumu: İki bakan Salı günü Genel Kurul'a bilgi verecek
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Orta Doğu'da yaşanan krizlere ilişkin "Türkiye bölgede ayakta kalabilmiş büyük bir ülkedir. Siyaset üstü bir konudur, bu bir milli meseledir. Meclis 8 Ekim Salı günü toplanacak" ifadelerini kullandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ekim 2024 10:55, Son Güncelleme : 05 Ekim 2024 10:54
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlarının İsrail'in Lübnan'a işgal girişimi ve bölgedeki gelişmelere ilişkin 8 Ekim Salı günü TBMM Genel Kurulu'nu bilgilendireceğini duyurdu.