Çelik sektörünün ihracatı 1,4 milyar doları aştı

Ekonomi yönetiminin büyümede ihracatı da odak noktasına alması özellikle sanayi grubunda faaliyet gösteren sektörleri olumlu etkilemeye başladı.

Bazı sektörlerin dış satımında düşüşler olsa da özellikle çelik gibi önemli sektörlerin ihracatında yükselişlerin görülmesi bu anlamda dikkati çekiyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin çelik ihracatı eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 artarak, 1 milyar 474 milyon 316 bin dolara yükseldi.

Çelik sektörü eylül ayında en fazla ihracatı 156 milyon 240 bin dolar tutarında dış satım ile Romanya'ya gerçekleştirdi. Romanya'yı 83 milyon 54 bin dolarla İtalya, 73 milyon 870 bin dolarla İspanya, 63 milyon 536 bin dolarla Almanya, 62 milyon 596 bin dolarla Birleşik Krallık izledi.

Değer bazında en fazla ihracat artışı Filistin'e gerçekleşti

Sektörde en fazla ihracat artışı 48 milyon 470 bin dolarla Filistin'e gerçekleştirildi.

İhracat artışında, Filistin'i 44 milyon 983 bin dolarla İspanya, 39 milyon 575 bin dolarla Romanya, 35 milyon 740 bin dolarla İtalya, 22 milyon 378 bin dolarla Portekiz izledi.

Sektör, bu dönemde, Filistin'e 48 milyon 626 bin dolarlık, Portekiz'e, 27 milyon 982 bin dolarlık ihracatta bulundu.

En fazla ihracat İstanbul'dan

İl bazında bakıldığında, geçen ay çelik sektöründe en fazla ihracatı 641 milyon 269 bin dolarla İstanbul şirketleri yaptı.

İstanbul'u 196 milyon 87 bin dolarla Hatay, 106 milyon 87 bin dolarla Kocaeli, 103 milyon 329 bin dolarla Ankara, 93 milyon 504 bin dolarla Bursa takip etti.