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İşte İstanbul'un en fazla ve en az değerlenen ilçeleri

Konut alacaklar dikkat! Gayrimenkul sektöründe yaşanan hareketlilik üzerine gözler, konut satışlarından %15 ile en yüksek payı alan İstanbul'a çevrildi. Mega kentte ortalama metrekare fiyatı 41 bin 267 TL olurken; son 1 yılda fiyat artışı %28,37'yi buldu. Sadece Beykoz'da yükseliş %54'ü geçerek, enflasyonun üzerinde gerçekleşti. Bazı ilçelerde değer artışları ise %20'nin altında kaldı. İşte ilçe ilçe İstanbul'da gayrimenkul piyasası

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 05 Ekim 2024 13:20, Son Güncelleme : 05 Ekim 2024 13:14
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İşte İstanbul'un en fazla ve en az değerlenen ilçeleri

Konut satışlarında son aylarda yaşanan hareketlilik "getiri arayışındaki yatırımcıların tekrar gayrimenkule yöneldiği" şeklindeki algıları kuvvetlendirdi. TÜİK tarafından açıklanan son verilere bakıldığında; ağustos ayında ülke genelinde 134 bin 155 konut satıldı. Geçen yılın aynı ayına göre satışlarda yüzde 9,9'luk bir artış dikkat çekti.

KONUT YATIRIMI NEDEN ÖNE ÇIKTI?

Yüksek faiz ortamı devam etmesine rağmen; borsada yaşanan gerileme, altın fiyatlarının belli bir doygunluğa ulaşması ve dövizdeki stabil görünüm, uzun süredir durgunluğun hakim olduğu konut piyasasını öne çıkardı. Ağırlıklı olarak nakit alımların gerçekleştiği konut piyasası, KKM'den çıkan mevduatların da adresi olmaya başladı.

FİYATLAR 'REEL OLARAK' GERİLEDİ

TCMB tarafından açıklanan Konut Fiyat Endeksine göre ülkede konut fiyatları ağustosta; geçen yılın aynı dönemine kıyasla %34,30 yükseldi. Reel olarak bakıldığında ise %11,6 oranında gerileme yaşandı. Primsiz gözüken bu tablo da konut alımlarını, nakit parası olanlar için cazip hale getirdi.

EN ÇOK SATIŞLAR İSTANBUL'DA

Bu arada ağustosta sadece İstanbul'da 19 bin 467 konut satıldı. Mega kentin toplam satışlar içerisinde aldığı pay yüzde 15 olarak gerçekleşti. Gayrimenkul platformu Endeksa tarafından açıklanan verilere bakıldığında; İstanbul'da ortalama metrekare fiyatı 41 bin 267 TL oldu. Son bir yılda fiyat artışı da %28,37'yi buldu.

İLÇELER ARASINDA BÜYÜK FARK

İstanbul'a ilçeler bazında bakıldığında ise oldukça farklı bir tablo ortaya çıkıyor.

Beykoz'da son 1 yılda değer artışı yüzde 54'ü geçerken

, Kağıthane'de bu oran yüzde 17 ile sınırlı kaldı.

Metrekare fiyatlarında da büyük farklılıklar gözlemleniyor. Sarıyer, Beşiktaş ve Kadıköy'de; sırasıyla 115 bin, 114 bin ve 98 bin TL olan metrekare fiyatları; Esenyurt, Sultangazi ve Beylikdüzü'nde 20 bin-28 bin TL bandına kadar çekiliyor.

İSTANBUL'UN EN ÇOK YÜKSELEN İLÇELERİ

1-BEYKOZ

Yıllık Değer Artışı: %54,14

Ortalama Metrekare Fiyatı: 95 bin 444

2-KADIKÖY

Yıllık Değer Artışı: %41,69

Ortalama Metrekare Fiyatı: 98 bin 838

3-ADALAR

Yıllık Değer Artışı: %38,82

Ortalama Metrekare Fiyatı: 75 bin 042

4-KARTAL

Yıllık Değer Artışı: %36,26

Ortalama Metrekare Fiyatı: 45 bin 252

5-BEYOĞLU

Yıllık Değer Artışı: %34,74

Ortalama Metrekare Fiyatı: 61 bin 002

İSTANBUL'UN EN AZ YÜKSELEN İLÇELERİ

1-KAĞITHANE

Yıllık Değer Artışı: %17,38

Ortalama Metrekare Fiyatı: 43 bin 759

2-AVCILAR

Yıllık Değer Artışı: %18,47

Ortalama Metrekare Fiyatı: 31 bin 301

3-BAŞAKŞEHİR

Yıllık Değer Artışı: %18,65

Ortalama Metrekare Fiyatı: 43 bin 879

4-BAĞCILAR

Yıllık Değer Artışı: %20,27

Ortalama Metrekare Fiyatı: 33 bin 944

5-KÜÇÜKÇEKMECE

Yıllık Değer Artışı: %21,12

Ortalama Metrekare Fiyatı: 34 bin 699

Ö. Faruk Bingöl

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