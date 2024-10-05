Bahçeli: TBMM'nin aldığı karar yerindedir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 'Siyaset ve Liderlik Okulu' öğretim yılı açılış töreninde konuştu. TBMM'nin İsrail oturumuna ilişkin, "TBMM'nin aldığı karar yerindedir" ifadesini kullandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Ekim 2024 13:36, Son Güncelleme : 05 Ekim 2024 16:10
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "TBMM'nin almış olduğu karar yerindedir. Soykırımın yaşandığı dönemde TBMM'de değerli milletvekillerine ilgili bakanların vereceği bilgiler ışığında değerlendirmelerde bulunmak kanaatimce hayırlı olacaktır" dedi.