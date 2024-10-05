Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı ben değilim

Medyascope'a demeç veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ben kazanma ihtimalimiz olan bir seçimde kaybettirecek işler yapmam. Ben kendi adaylığımı dayatıp en doğru adayın seçilmesine mani olmam." dedi.

Aday kim olacak tartışmalarına da tepki gösteren Özel, "O mu olacak bu mu olacak? Bu tartışmanın bir satın alanının bizim örgütümüzde olamaması lazım." ifadesini kullandı.

Meclis Genel Kurulu'nda yeni yasa yılı açılış oturumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ayakta karşılamasına yönelik eleştirilere de yanıt veren Özgür Özel, yaşananlara tepki ölçmek amacıyla bir anket yaptıracağını söyledi.