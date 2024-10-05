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Kerkük'te Irak Türkmen Cephesi yetkilisine bombalı saldırı

Irak'ın Kerkük kentinde Irak Türkmen Cephesi'ne bağlı Türkmen Evi büro sorumlusu Saygın Haceroğlu'na yönelik düzenlenen bombalı saldırıda Haceroğlu ve 5 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ekim 2024 13:58, Son Güncelleme : 05 Ekim 2024 13:59
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Kerkük'te Irak Türkmen Cephesi yetkilisine bombalı saldırı

Irak'ın Kerkük kentinde Irak Türkmen Cephesi'ne bağlı Türkmen Evi büro sorumlusu Saygın Haceroğlu'nun Kerkük kent merkezindeki Kasaphane bölgesindeki iş yerinin önüne daha önce kimliği henüz bilinmeyen kişi ya da kişiler tarafından yerleştirilen bomba uzaktan kumandayla patlatıldı.

Saldırıda ağır yaralanan Haceroğlu ile diğer 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, yazılı açıklama yaparak olayı şiddetle kınadı.

"Terör saldırısı"

Turan, Türkmen evi büro sorumlusu Haceroğlu'nun ağır yaralandığı saldırının bir terör saldırısı olduğunu belirtti.

Saldırıda masum insanların yaralandığına dikkati çeken Turan, Türkmen yetkililere düzenlenen bu tür saldırıların kentin istikrarını bozmayı amaçladığını ifade etti.

Uzun yıllardır istikrarını koruyan Kerkük'ün güvenliğinin hedef alındığını belirten Turan, "Bu tür saldırılara rağmen Kerkük'ün toplumsal birlik ve beraberliğinin bozulmasına izin verilmeyecek." ifadesini kullandı.

Turan, Irak Genelkurmay Başkanından saldırı ile ilgili soruşturma başlatılmasını ve faillerin ortaya çıkarılmasını istedi.

Kentin istikrarını bozmaya yönelik bu tür adımların önüne geçilmesini isteyen Turan, vatandaşların ve yetkililerin terör ve teröristlerden korunmasını talep etti.

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