Ankara'da 6,5 milyon sahte bandrollü makaron ele geçirildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri akaryakıt ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik 3 Ekim'de Sincan, Etimesgut ve Gölbaşı ilçelerinde operasyon düzenledi.

Etimesgut ve Sincan ilçelerinde bir iş yeri ile iş yerine ait depo ve tankere gerçekleştirilen operasyonda 23 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Ayrıca, Gölbaşı güzergahından Ankara'ya çok sayıda sahte bandrollü makaron sokulacağı bilgisini edinen emniyet güçleri, Niğde-Ankara gişeler mevkisinde tespit edilen araca yönelik gerçekleştirdikleri operasyonda ise 6 milyon 500 bin makarona el koydu.

Operasyonlar sonucunda yakalanan 4 kişiye adli işlem uygulandı.