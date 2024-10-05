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Yaz geri geldi: Lodosa dikkat!

Ülkede yaz havası etkili olurken pazar günü daha da sert esecek olan lodos, halsizlik ve baş ağrısı gibi sağlık sorunları yaratabilir. Batıya bir miktar çöl tozu da giriş yaparken Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) gece saatlerinde Marmara'nın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Ekim 2024 14:40, Son Güncelleme : 05 Ekim 2024 14:29
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Yaz geri geldi: Lodosa dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Marmara'nın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde 1-3 derece artacağı, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu, doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

LODOSA DİKKAT!

Beş büyük kentte hava yine sıcak. İzmir biraz bulutlanıyor.

Lodos çok sert esecek.

İstanbul öğleden sonra daha bulutlu, pazar gecesi ve pazartesi sabahı kısa süreli yağmurlar görülecek.

Ankara güneşli, Bursa'da akşam üstü yağmur geçişi bekleniyor.

Antalya'da bugünlerde hava bunaltıcı.

İstanbul 28, Ankara 29, İzmir 31, Bursa 30, Antalya 31 derece.

Marmara'da lodos sert esecek.

Önce Trakya ve Çanakkale çevresinde, geceye doğru Sakarya bölümünde kısa süreli yağmurlar görülecek.

Edirne 28, Kocaeli 30, Balıkesir 31 derece. Pazartesi hava 5 derece daha serin ve hafif yağmurlu olacak .

İç Anadolu'da lodos pazartesi daha sert esecek. Hava güneşli.

BU iki gün sıcaklık daha da artıyor. Öğle 28-29 dereceye kadar çıkacak. Gece ise Sivas 8, Konya 12 derece.

Ege Bölgesi'nde lodos sert.

Kıyılar biraz bulutlanırken bölgeye çöl tozu da geldi.

Denizli 32, Manisa 31, Muğla 29, Kütahya 27, Bodrum 30 derece. Pazartesi rüzgar daha serinlik vererek esecek.

Akdeniz nemli ve bunaltıcı.

Adana 35, Katay ve Kahramanmaraş 34, Isparta 28 derece. Deniz suyu sıcaklığı 27-28 derecelerde.

Yeni haftada da sıcaklık fazla düşmeyecek.

Karadeniz'in doğusunda pazar ve pazartesi hava 4 derece daha sıcak olacak.

Çoğu yerde güneş görülebiliyor.

Bolu 28, Kastamonu ve Trabzon 27, Samsun 30 derece. Pazartesi Batı Karadeniz'de, salı ise Doğu Karadeniz'de kısa süreli yağış var.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bugünlerde yağış yok.

hava açık, sıcaklık bu kesimde de artıyor.

Erzurum 22, Malatya 27, Gaziantep ve Diyarbakır 32 derece.

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