Eşini sokak ortasında öldüren uzman çavuş, intihar etti
Son dönemde artan kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Bu kez vahşetin adresi Diyarbakır'ın Sur ilçesi oldu. Eşini cadde ortasında öldüren uzman çavuş intihar etti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Ekim 2024 16:42, Son Güncelleme : 05 Ekim 2024 16:38
Diyarbakır'ın Merkez Sur ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Süleyman Nazif Mahallesi Melik Ahmet Caddesi'nde kadın cinayeti işlendi. Uzman çavuş M.C.I, eşi B.I'yaa silahlı saldırıda bulunduktan sonra intihar etti.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde ikisinin de hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morgu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.