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Manisa'da başıboş köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ekim 2024 17:30, Son Güncelleme : 05 Ekim 2024 17:26
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Manisa'da başıboş köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı

Ergenekon Mahallesi'nde Arif Canpoyraz İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Mehmet Karayılan, dün okul sonrası eve gittiği sırada sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı.

Elinden yaralanan çocuk, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Karayılan, ailesine durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen yakını Mehmet Karaaslan tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine götürüldü. Karayılan, tedavisinin ardından evine döndü.

Yaralı çocuğu hastaneye götüren Mehmet Karaaslan, "İş yerindeydim, telefon geldi, yeğenim okuldan çıkınca köpek saldırısına uğramış. Allah'tan yanında diğer kuzenleri ve arkadaşları varmış, kurtarmışlar. Elinden ısırarak yaralamış. Bu olaylarla sürekli karşılaşmaya başladık. Buna bir çözüm bulmaları lazım. Belediyeyi arıyoruz köpekleri topluyorlar, nerdeyse aynı gün içerisinde tekrar aynı yere geri bırakıyorlar" dedi.

Mehmet Karayılan da olay sırasında çok korktuğunu söyledi.

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