'Yeni isimlerle kadrolarımızı tahkim edeceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti "Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" Programı'na katıldı.

Burada bir konuşma yapan Erdoğan, yerel seçimlere değindi.

Cumhurbaşkanı, "31 Mart seçim sonuçlarını milletimizle birlikte değerlendirdik. Nerede eksiğimiz olduğunu tespit etmeye çalıştık. Milletimizin hassas terazisinde kendimizi tarttık" dedi.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Hayat pahalılığı ve ekonomik zorluklarından üzerinden bizim geleceğimize inanıyor. Milletimiz etrafı ateş çemberi olan ülkemizin güvenliğini bizim sağlayacağımıza inanıyor.

Vatandaşımız, muhalefetten kendilerine hayır geleceğine asla inanmıyor.

Son 23 yılda en ufak bir zaafiye göstermedik. Yine göstermeyeceğiz.

Millet ve memleket sevdalısı isimlerle kadrolarımızı tahkim edeceğiz."

Makamlar, rutbeler, oturulan koltuklar değişebilir, dinlenmeye çekilenler olabilir ama uğruna ömrünü adadığımız AK Parti'nin kutlu davası ilelebet payidar olacaktır."