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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e ekonomik tedbir uygulayan yegane devlet biziz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uluslararası platformda Filistin halkının sesi, savunucusu olan biziz. İlk gün nerede duruyorsak bugün de aynı yerde dimdik duruyoruz. İsrail'e karşı ekonomik tedbir uygulayan yegane devlet biziz" dedi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 05 Ekim 2024 19:04, Son Güncelleme : 05 Ekim 2024 19:04
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e ekonomik tedbir uygulayan yegane devlet biziz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti "Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" programında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Miletimizin her kesimiyle bir araya geldik, kapısını çaldık. Milletimizi dinledik, kendimizi hesaba çektik, ayna tuttuk.

"Milletimiz muhalefete güvenmiyor"

Vatandaşlarımız muhalefet aktörlerine güvenmiyor, muhalefetin söylemlerine prim vermiyor, onlardan kendisine hayır geleceğine asla inanmıyor.

Zaman zaman serzenişte bulunsa da insanımız son kertede AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na güveniyor, itimat ediyor. Bu süreçte öfke ve nefret diline prim vermeyecek, nezaketle hoşgörüyle gönüller fethederek yolumuzda ilerleyeceğiz. Her türlü zorluğun üstesinden geleceğimize milletimiz inanıyor. AK Parti olarak bize verilen desteğin kıymetini biliyoruz, oy veren kardeşlerimizin beklentilerinin farkındayız.

Türkiye buluşmaları, AK Parti'nin milletimizin kalbindeki yerini bir kez daha teyit etmiştir.

8. Büyük Olağan Kongremiz, milletimizin partimizden taleplerinin hayata geçirildiği ana zemin olacaktır. Kongre sürecimizi tazelenmenin, yenilenmenin, bununla birlikte büyük bir kucaklaşmanın vesilesine dönüştürmek arzusundayız. AK Parti'nin ufkuna, vizyonuna sahip, dürüst, çalışkan, donanımlı, millet, memleket sevdalısı yeni isimlerle kadrolarımızı tahkim ve takviye edeceğiz.

Makamlar, rütbeler, koltuklar değişebilir ama AK Parti'nin temsilcisi olduğu kutlu dava ilelebet payidar kalacaktır. Biz çıkar birliği değil kader birliği yapmış bir partiyiz.

Biz iktidar ve muhalefet arasındaki diyalog zeminini genişletmek için uğraştıkça gerilimden beslenenler engel olmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Muhalefet parti içi mücadele içinde. 4 yıl sonra yapılacak seçimler için şimdiden kavgaya tutuştular.

"Gazzelilerin direnişini kıramadılar"

Dünyanın gözü önünde 50 bine yakın insan katledildi. Ne yaparlarsa yapsınlar Gazze halkının direniş zeminini kıramadılar. Gazzeli kardeşlerimiz tüm imkansızlıklara rağmen ümmetin yüz akı olarak 364 gündür siyonist işgalcilere karşı kahramanca direniyor.

Uluslararası platformda Filistin halkının sesi, savunucusu olan biziz. İlk gün nerede duruyorsak bugün de aynı yerde dimdik duruyoruz. İsrail'e karşı ekonomik tedbir uygulayan yegane devlet biziz.

Dini fanatizm ile hareket eden İsrail hükümetinin hedefi bellidir. Batılı güçler, bunların asıl niyetlerini çok iyi bildikleri halde Holokost utancından dolayı Netanyahu ve katliam çetesine seslerini çıkaramamaktadırlar.

"Kanla, sinsi planlar uygulanıyor"

Katil İsrail'im niyeti, hedefi belli. Sınırların kanla çizilmesi için sinsi plan uygulamaya konuldu.

İşgal ve istila politikasını meşrulaştırmak için İsrail hükümeti her gün yeni bir mazeret üretmektedir. Hamas ve Hizbullah sadece bir bahane. Netanyahu çetesine dur denilmezse yayılmacı politika sürecek. Daha fazla kan dökülmeden yularını elinizde tuttuğunuz bu zalimleri durdurun. İsrail'in harladığı ateş sadece bu coğrafyayı değil sizi de yakacak.

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