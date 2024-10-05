Maaşlarını alamayan inşaat işçileri çatıya çıktı

Bakan Yerlikaya: Rahat nefes aldırmayacağız!
Bakan Yerlikaya: Rahat nefes aldırmayacağız!
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
'Yeni isimlerle kadrolarımızı tahkim edeceğiz'
'Yeni isimlerle kadrolarımızı tahkim edeceğiz'
Sıla bebekten kötü haber
Sıla bebekten kötü haber
KIZILELMA'nın seri üretimi başladı
KIZILELMA'nın seri üretimi başladı
Bakan Işıkhan'dan enflasyon mesajı
Bakan Işıkhan'dan enflasyon mesajı
Mahkeme, hastane yolunda kesilen radar cezasını iptal etti
Mahkeme, hastane yolunda kesilen radar cezasını iptal etti
İstanbul'da öldürülen 2 kadının cenazesi defnedildi!
İstanbul'da öldürülen 2 kadının cenazesi defnedildi!
Asgari ücret artışını beklemeden fiyatları değiştirdiler
Asgari ücret artışını beklemeden fiyatları değiştirdiler
Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı ben değilim
Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı ben değilim
İşte İstanbul'un en fazla ve en az değerlenen ilçeleri
İşte İstanbul'un en fazla ve en az değerlenen ilçeleri
Bakan Göktaş'tan Fatih'teki vahşete ilişkin açıklama
Bakan Göktaş'tan Fatih'teki vahşete ilişkin açıklama
Meclis'te İsrail Oturumu: İki bakan Salı günü Genel Kurul'a bilgi verecek
Meclis'te İsrail Oturumu: İki bakan Salı günü Genel Kurul'a bilgi verecek
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
'TÜİK ile ENAG'ın farkı, kırmızı ile yeşil elma kadar'
'TÜİK ile ENAG'ın farkı, kırmızı ile yeşil elma kadar'
Türkiye Buluşmaları Erdoğan'la son buluyor
Türkiye Buluşmaları Erdoğan'la son buluyor
Liselere 3+1 diploma geliyor
Liselere 3+1 diploma geliyor
Karahan, 'kriz yok' dedi, faizde indirim seneye kaldı
Karahan, 'kriz yok' dedi, faizde indirim seneye kaldı
Türkiye'den İsrail'e karşı ortak savunma hattı
Türkiye'den İsrail'e karşı ortak savunma hattı
TÜİK, mevsim etkilerinden arındırılmış TÜFE verilerini ilk kez açıkladı
TÜİK, mevsim etkilerinden arındırılmış TÜFE verilerini ilk kez açıkladı
Çankırı'da şarampole devrilen otomobildeki 2 çocuk öldü, 4 çocuk yaralandı
Çankırı'da şarampole devrilen otomobildeki 2 çocuk öldü, 4 çocuk yaralandı
İstanbul'da iki kadının öldürülmesine ilişkin olaya yayın yasağı getirildi
İstanbul'da iki kadının öldürülmesine ilişkin olaya yayın yasağı getirildi
Taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesi güncellendi
Taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesi güncellendi
'Gelecek yıl enflasyonu 20'nin altına düşürmeyi hedefliyoruz'
'Gelecek yıl enflasyonu 20'nin altına düşürmeyi hedefliyoruz'
SPK'dan 50 internet sitesi için kapatma talebi
SPK'dan 50 internet sitesi için kapatma talebi
Özvar: Devlet üniversitelerinde lisans kontenjanlarının yüzde 98'i doldu
Özvar: Devlet üniversitelerinde lisans kontenjanlarının yüzde 98'i doldu
Merkez Bankası'ndan enflasyon raporu
Merkez Bankası'ndan enflasyon raporu
Yeni Yargıtay üyelerinin görev yerleri belirlendi
Yeni Yargıtay üyelerinin görev yerleri belirlendi
Bakan Şimşek: Vergide adaleti sağlamakta kararlıyız
Bakan Şimşek: Vergide adaleti sağlamakta kararlıyız
Ankara'da bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak
Ana sayfaHaberler Yaşam

Maaşlarını alamayan inşaat işçileri çatıya çıktı

Sinop'ta bir okul inşaatında çalışan taşeron işçiler, 3 aydır maaşlarını alamadıkları iddiasıyla binanın çatısına çıkarak protesto başlattı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Ekim 2024 20:17, Son Güncelleme : 05 Ekim 2024 20:18
Yazdır
Maaşlarını alamayan inşaat işçileri çatıya çıktı

Sinop'un Gelincik Mahallesi'nde devam eden bir okul inşaatında çalışan taşeron 4 işçi, 3 aydır maaşlarını alamadıklarını iddia ederek protesto için çalıştıkları binanın çatısına çıktı.

İşçilerin maaşlarının ödenmediğini ileri sürmesi üzerine yaşanan olay, kısa sürede dikkat çekti ve çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan görüşmelerin ardından işçilerin maaşları hesaplarına yatırıldı.

Uzun süren gergin bekleyişin ardından işçiler çatıdan güvenli bir şekilde indi. Olay yerine gelen Sinop Vali Yardımcısı Taner Bolat, işçiler ile görüşerek yanlarında olduklarını dile getirdi. Çevredeki vatandaşlar, işçilerin mağduriyetinin giderilmesiyle rahat bir nefes aldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber