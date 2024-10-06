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Bakanlıktan pompalı tüfekle hastane basılmasına açıklama

Kahramanmaraş'ta bir kadın pompalı tüfekle hastaneye giderek sağlıkçıları rehin aldı. Bir güvenlik görevlisinin müdahalesi ile etkesiz hale getirilen kadın gözaltına alındı. Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklama ile sağlık çalışanlarını tehdit eden ve gözaltına alınan kişiyle ilgili sürecin bizzat takipçisi olunacağını açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Ekim 2024 09:50, Son Güncelleme : 06 Ekim 2024 12:11
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Kahramanmaraş Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde eli tüfekli bir kadın korku dolu anlar yaşattı.

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen B.G. (45), pompalı tüfekle Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası'nın acil bölümüne girdi.

Elindeki pompalı tüfekle sağlık çalışanlarını tehdit eden kadın, bir güvenlik görevlisinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÖLÜM İLE BURUN BURUNA GELDİ

Şüphelinin saldırı girişimi sırasında sağlık çalışanları korkulu anlar yaşadı. Öte yandan, bir sağlık çalışanı olay anını cep telefonuyla kaydetti.

Görüntülerde, sağlık çalışanlarının masaların altına girerek gizlenmesi, şüphelinin sağlık çalışanlarına bağırması ve güvenlik görevlisinin şüpheliyi etkisiz hale getirmesi yer alıyor.

Bakanlık'tan hastane personelinin tehdit edilmesine ilişkin açıklama

Bakanlığın sosyal medya hesabından "Şiddete sıfır tolerans" başlığıyla yapılan açıklamada, Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası Acil Servisinde meydana gelen olay sonrası zanlının gözaltına alındığı anımsatıldı.

Açıklamada, şunlara yer verildi:

"Sağlık Bakanlığı olarak sürecin bizzat takipçisi olacağız. Hastanede görevli sağlık çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sağlık çalışanları şifa dağıtan, dertlere derman olmaya çalışan adanmış insanlardır. Sağlık Bakanlığı olarak şiddete karşı toleransımız yok."

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